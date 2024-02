Na ameriških parketih noč z desetimi tekmami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V hokejski ligi NHL je ta konec tedna na sporedu All Star tekma, v košarkarski ligi NBA pa se v noči na soboto igra kar 10 tekem. Aktualni prvaki Denver Nuggets bodo za 34. zmago sezono gostili Portland Trail Blazerse, ki imajo šele 15 zmag.

Še bolj zanimivo bo v noči na nedeljo, ko Dallas Mavericks gostijo Milwaukee Bucks. Ti sodijo v najožji krog favorit za naslov prvaka to sezono, so pa izgubili zadnji dve tekmi. New York Knicks pa bodo v Madison Square Gardnu igrali za deseto zaporedno zmago. Nasprotnik bodo Los Angeles Lakers.

Liga NBA, 2. februar:

Lestvica: