Kaos v Dallasu, bo Dončić sploh stopil na parket?

V noči na petek bo v ligi NBA znova na delu Luka Dončić, ki ga z Dallas Mavericks čaka obračun z New Orleans Pelicans. Ti pred tekmo še vedno niso pripotovali iz Denverja do Teksasa, kjer v zadnjih dneh pustošijo nevihte z žledom, ki povzročajo preglavice tudi v letalskem prometu. V noči na petek bosta na delu tudi Goran Dragić, ki ga s Chicagom čaka obračun s Charlottom, in Vlatko Čančar, ki bo z Denverjem gostil prvake Golden State Warriors.

Teksas je v zadnjih dneh zajel mraz s hudimi ledenimi nevihtami in nevihtami z žledom, poročajo tamkajšnji mediji. Zaradi težav z vremenom naj bi umrlo vsaj šest ljudi, na tisoče gospodinjstev je ostalo brez elektrike, ogromno težav pa so težke razmere z močnim vetrom povzročile tudi v letalskem prometu. Tako so imeli nekaj težav ob vrnitvi tudi košarkarji Detroita, ki so v ponedeljek gostovali v Dallasu in so bili zato primorani prestaviti včerajšnji obračun z Washingtonom, nekaj dni pa so zaradi tega ostali v Dallasu, kjer so tudi trenirali. S podobnimi težavami pa so se spopadli tudi košarkarji New Orleansa, ki bodo današnji nasprotnik Mavericksov.

Pelicans so zaradi težav dlje ostali v Denverju, kjer so tudi trenirali pred prihodom v Dallas. Kot poroča Marc Stein, so ob tem razmišljali tudi o rezervnem načrtu, da bi iz Denverja leteli do Oklahome, od koder bi pot proti Dallasu nadaljevali z avtobusom, a naj bi danes vendarle lahko poleteli naravnost do Dallasa, trenutno naj bi bili že na letališču, od koder naj bi se kmalu odpravili proti Teksasu. Ob tem so pri New Orleansu na socialnih omrežjih že objavili najavo današnje tekme, tako da bo, kot vse kaže, do srečanja vendarle prišlo.

Dallas je zajel hud mraz z ledenimi nevihtami in snegom. Foto: Reuters

Ekipi na zahodu sta trenutno zelo izenačeni, Dallas je pri razmerju 27-25, medtem ko ima New Orleans na svojem računu 26 zmag in prav toliko porazov. Moštvi sta se v tej sezoni pomerili že dvakrat, obe pa sta bili uspešni po enkrat, vsaka na svojem terenu. Medtem ko je Dallas na svojih zadnjih petih tekmah zmagal le dvakrat, pa so v še veliko slabšem nizu košarkarji New Orleansa, ki so zabeležili kar devet zaporednih porazov, zadnjič so zmagali 14. januarja proti Detroitu, a kljub temu na zelo izenačenem zahodu le dve zmagi zaostajajo za četrtimi LA Clippers.

Dallas lahko veseli dejstvo, da je Luka Dončić po težavah na svoji prvi tekmi ob vrnitvi v ponedeljek proti Detroitu s 53 točkami zablestel v polnem sijaju, s povprečjem 33,4 točke na tekmo pa je trenutno drugi strelec lige NBA.

Tudi tokrat ne bo nič od obračuna Dončić – Zion Williamson, saj bo ta zaradi poškodbe izpustil še 15. tekmo zapored. Luka in Zion sta si nazadnje nasproti stala 12. februarja 2021 in sta do zdaj odigrala le dve medsebojni tekmi. Ob Williamsonu v zasedbi New Orleansa ne bodo mogli računati še na Dysona Danielsa, E. J. Liddella in Dereona Seabrona, je pa za igro že nared Brandon Ingram. Pri Dallasu bosta manjka Maxi Kleber in Christian Wood.

