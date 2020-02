V živo: Denver Nuggets na matineji v Detroitu, Čančarju kakšna minuta?

V najmočnejši košarkarski ligi na svetu, ameriški NBA, so na sporedu matinejske tekme, ki padejo na večer po slovenskem času. Tako sta svoj obračun že ob 18.30 začeli ekipi Detroit Pistons in Denver Nuggets, pri kateri na svojo priložnost spet čaka Vlatko Čančar. Kluba Luke Dončića in Gorana Dragića imata prost dan.

Nikola Jokić in druščina iz Denverja, tudi Vlatko Čančar čeprav s klopi za rezervne igralce, bi morali po pričakovanjih podaljšati agonijo Detroita, ki zadnjih pet tekem ne pozna zmage. Nuggets so po porazu v Memphisu sredi prejšnjega tedna nanizali zmagi nad Utah Jazz doma in nad najboljšo ekipo lige Milwaukee Bucks v noči na soboto in ogrožajo LA Clippers na drugem mestu zahodne konference.

Giannis Antetokounmpo in Bucks, ki so na tekmi z Denverjem prekinili devet tekem trajajoč zmagoviti niz, danes gostijo Phoenix Suns, James Harden in Russell Westbrook v Houstonu pričakujeta Ziona Williamsona in njegove New Orleans Pelicans, branilci naslova prvakov pa v Torontu gostijo Chicago Bulls.

