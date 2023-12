Vroči Shai Gilgeous-Alexander proti Dallasu, tudi Dončiću?

Tekma med Dallasom in Oklahomo je dvoboj za trenutno tretje mesto v zahodni konferenci. Oklahoma ima zmago več (12) in je na zadnjih desetih tekmah zmagala sedemkrat (Dallas petkrat). V njenih vrstah izstopa Shai Gilgeous-Alexander, kanadski košarkar, ki se ga spomnimo z letošnjega svetovnega prvenstva. Ima povprečje kar 30,6 točke na tekmo, torej skoraj toliko kot Luka Dončić (31,1).

Uradnega potrdila še ni, a ameriški novinar Marc Stein piše, da bo Dončić že igral. Je pa vprašljiv nastop Kyrieja Irvinga (desno stopalo), Tima Hardawaya (hrbet) in Josha Greena (levi komolec). Že nekaj čas pa manjka Maxi Kleber.

Luka Dončić is indeed on course to return for the Mavericks tonight at home against Oklahoma City, league sources say.



Kyrie Irving (right foot), Tim Hardaway Jr. (back) and Josh Green (right elbow) have all been listed as questionable.



