Luka Dončić in Mavericks lovijo prvo zmago po vrnitvi lige NBA: Moramo biti boljši!

V tej sezoni so se Dallas Mavericks, sedma ekipa zahodne konference lige NBA, dvakrat spopadli s Phoenix Suns, trenutno 13. ekipo zahoda, ki nima več nobenih možnosti za uvrstitev v končnico. Čeprav je Dallas letos s 40 zmagami in 28 porazi veliko uspešnejši od Phoenixa (27 zmag, 39 porazov), pa sta moštvi v medsebojnih spopadih poravnani na 1:1 v zmagah.

30. novembra lani so v Phoenixu s 120:113 zmagali Mavericks, Luka Dončić pa je bil s kar 42 točkami, 11 asistencami in devetimi skoki absolutno prvo ime tekme. Dva meseca pozneje, 29. januarja 2020, so se veselili košarkarji iz Arizone. Na gostovanju v Dallasu so zmagali kar s 133:104, Dončić je prispeval 21 točk, ob tem pa je imel le dve asistenci in šest skokov, medtem ko sta pri Phoenixu blestela Devin Booker in Deandre Ayton, prvi z 32 točkami, 9 asistencami in petimi skoki, drugi z 31 točkami, devetimi skoki in asistenco.

Luka Dončić: Moram biti boljši

Dončić in druščina so na prvi tekmi po ponovnem zagonu lige NBA, ki jo je marca prekinila koronakriza, po podaljšku izgubili proti Houstonu. Ljubljančan je bil s trojnim dvojčkom (28 točk, 13 skokov, deset asistenc) dobro razpoložen, a nocoj upa, da se bo s soigralci vendarle veselil tudi prve zmage po vrnitvi na igrišča. Predvsem je odločen, da bo veliko bolj natančen pri metih za tri točke, na tekmi s Houstonom je zadel le enkrat od devetih poskusov: "Imeli smo nekaj smole, ampak tudi sam moram pokazati veliko več. Ne sme se mi še enkrat zgoditi, da zadenem le enkrat od devetih poskusov. Moram biti boljši."

V noči na ponedeljek je na sporedu še pet tekem, Houston Rockets "gostijo" vodilno ekipo lige Milwaukee Bucks, Orlando Magici se bodo udarili s Sacramento Kings, Memphis Grizzlies s San Antonio Spurs, Boston Celtics s Portland Trail Blazers in Brooklyn Nets z Washington Wizards.

Liga NBA, 2. avgust: 20:00, Brooklyn Nets - Washington Wizards 21:30, Boston Celtics - Portland Trail Blazers 22:00, Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs 00:00, Orlando Magic - Sacramento Kings 2:30, Houston Rockets - Milwaukee Bucks 3:00, Phoenix Suns - Dallas Mavericks

Lestvica:

Preberite še: