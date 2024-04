Grožnja trenerja Luke Dončića: Čutimo, da smo lahko še boljši

Dallas Mavericks so na zadnjih 12 tekmah lige NBA doživeli le en poraz, trenutno so v hudem naletu, dobili so zadnjih sedem tekem, se prebili na peto mesto zahodne konference in se želijo prebiti na četrto, ki ne prinaša le neposredne uvrstitve v končnico, pač pa v tej tudi prednost domačega igrišča. Luka Dončić in soigralci so najbolj vroča ekipa zahoda, trener Jason Kidd pa je tekmecem poslal še strah vzbujajoče sporočilo: "Kot ekipa še vedno čutimo, da smo lahko še boljši." V noči na sredo se bodo pomerili z Golden State Warriors.

"Vemo, kaj je v igri, in igralci vedo, za kaj igramo," je o glavnem cilju na zadnjih osmih tekmah rednega dela sezone povedal glavni trener Dallas Mavericks Jason Kidd. Govoril je o četrtem mestu na lestvici zahodne konference, ki bi Teksašanom v končnici prineslo prednost domačega igrišča. To za zdaj zasedajo Los Angeles Clippers, ki imajo po 74 odigranih tekmah na računu dve zmagi več in dva poraza manj od Mavericks.

Naloga bo težka, že v noči na sredo po slovenskem času (3.00) pa imajo Mavericks priložnost za novo zmago, 46. v sezoni in sedmo zapored. Gostujejo v San Franciscu pri Golden State Warriors, moštvu, ki se bori za mesto na t. i. play-in turnirju, kvalifikacijah za končnico. Za zdaj so Steph Curry in ekipa deseti, a jih ogrožajo Houston Rockets, ki imajo dva poraza več in dve zmagi manj. Do konca rednega dela bo tako štela vsaka točka.

Z Golden State Warriors imajo Mavericks letos dobre izkušnje, moštvi sta se pomerili dvakrat in obe tekmi so dobili Teksašani. 31. decembra lani so na krilih Dončića (39 točk, deset asistenc) v San Franciscu zmagali s 132:122, 14. marca letos pa doma s 109:99, ko je bil Dončić z 21 točkami in devetimi asistencami nekoliko zadržan. Na zadnji tekmi teh dveh ekip tudi ni bilo ostrostrelca kalifornijske zasedbe Curryja.

Kidd je v zadnjem času lahko povsem navdušen nad kemijo v ekipi Dallasa. "Fantje dihajo drug za drugega in se bodrijo, pa če jim gre ali ne," je razlagal po ponedeljkovi zmagi v Houstonu. Jasno pa je, da sta gonilna sila napada Dončić in prerojeni Kyrie Irving. "Ampak upoštevajoč to, da bosta Luka in Kyrie pritegnila ogromno pozornosti in ju bodo tekmeci podvajali, se priložnost za pomembne koše odpira tudi drugim," pa pravi Kidd.

Dončić v svoji peti sezoni v najmočnejši ligi na svetu igra košarko življenja. "Bolje razumem igro, še se učim in dozorevam," pravi 25-letni Ljubljančan, ki v letošnji sezoni v povprečju na tekmo dosega 34 točk, 9,1 skoka in 9,8 asistence. Izbran je bil za igralca tedna zahodne konference, v igri je tudi za naziv najkoristnejšega igralca (MVP) rednega dela sezone.

