Dončić in dallaška druščina v Memphisu išče peto zaporedno

V košarkarski ligi NBA je na delu zopet mladi slovenski as Luka Dončić, ki se s soigralci iz moštva Dallas Mavericks mudi pri Grizlijih v Memphisu. Dončić in druščina išče peto zmago v nizu, a je Memphis vse prej kot lahek zalogaj, saj je trenutno peta ekipa Zahoda in s tem veliko, veliko višje od Dallasa, ki trenutno zaseda 13. mesto. V noči na torek bo sicer odigranih še osem tekem.