Dončić se vrača domov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po štirih zaporednih gostovanjih bodo košarkarji Dallas Mavericks z Luko Dončićem na čelu spet igrali dvoboj lige NBA pred domačimi navijači. V teksaško mesto prihajajo Sacarmento Kings, ki so v naletu, potem ko so dobili zadnjih pet obračunov.

Luka Dončić in soigralci so se z gostovanja vrnili s polovičnim izkupičkom. Za konec so doživeli poraz proti Milwaukee Bucks, v noči na ponedeljek pa bodo imeli spet priložnost, da stopijo na zmagovalne tirnice.

Nasproti jim bo stala zasedba Sacarmento Kings, ki je v zadnjih letih neugodna za Dallas Mavericks. Na zadnji tekmi je s 43 točkami blestel De'Aaron Fox, padla pa je zasedba San Antonio Spurs.

Dallas je z devetimi zmagami in štirimi porazi na tretjem mestu zahodne konference, Sacramento z dvema zmagama manj na petem mestu.

Pri Mavs še vedno ne bodo mogli računati na pomoč nemškega centra Maxija Kleberja, ki ima težave s prstom na nogi, pri gostih pa ne bo Treya Lylesa, Alexa Lena in Kevina Huerterja.

Predvsem pa si v teksaškem taboru želijo, da bi obramba delovala bolje kot v drugem polčasu zadnjega obračuna z Milwaukee Bucks, ko so dobili kar 72 točk. "Iz tega moramo izhajati in se kaj naučiti," poudarja Kyrie Irving, ki je bil z 39 točkami najboljši strelec Dallasa ob porazu: "V prihodnje bo enako. Napadali nas bodo. Dozoreti moramo kot ekipa in najti konstantnost, o kateri govorimo vsak dan."

Liga NBA, 19. november:

Lestvica: