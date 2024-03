Dončić pred teksaških derbijem zadeval s polovice #video

Po nedeljski težki nalogi za Dallas Mavericks, ko so morali in s košem v zadnji sekundi tudi so premagali Denver Nuggets, aktualne prvake in ene od favoritov za naslov prvaka tudi v tej sezoni, zdaj Luko Dončića in soigralce čaka lažje delo. San Antonio Spurs imajo le 15 zmag in kar 53 porazov, so pa na zadnji tekmi po podaljšku premagali Brooklyn Nets. Za končnico že davno nimajo nobenih možnosti, so zadnjeuvrščena ekipa zahodne konference.

Na jutranjem ogrevanju v San Antoniu je Dončić tako zadel s polovice igrišča:

Dallas Mavericksov gre seveda precej bolje, v nedeljo so infarktni končnici tekme premagali Denver Nuggets in imajo na sedmem mestu zahodne konference 39 zmag in 29 porazov. Luko in soigralce torej do končna rednega dela čaka še 14 tekem, osnovni cilj pa je preboj vsaj na šesto mesto, da se izognejo neugodnim dodatnim kvalifikacijam za končnico, ki jih bodo igrale ekipe od sedmega do desetega mesta. Spurse so nazadnje premagali pred dobrim mesecem dni s 116:93. To bo že četrti medsebojni obračun to sezono.

Liga NBA, 19. marec:

Lestvica: