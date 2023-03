Nova priložnost za Čančarja, slaba novica za navijače Gorana Dragića

V noči na ponedeljek pa nova preizkušnja čaka tudi Milwaukee Bucks, pri katerih pa v ekipi znova ne bo Gorana Dragića, ki ima še naprej težave z levim kolenom in še ni dočakal debija v dresu Bucksov. Ob njem bosta proti Toronto Raptors, kjer je v preteklosti igral tudi Dragić, zagotovo manjkala tudi Thanasis Antetokounmpo in Jae Crowder, pod vprašajem pa sta tudi nastopa Graysona Allena in Brooka Lopeza. Milwaukee je na zadnjih štirih tekmah dvakrat zmagal in dvakrat klonil, na zadnjem obračunu so morali Bucks s 123:139 priznati premoč Indiani.

