Medijska norišnica v Parizu, za Dragića pride navijat tudi Primož Roglič

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čikaški Biki so v Parizu sprožili pravo medijsko norišnico.

Čikaški Biki so v Parizu sprožili pravo medijsko norišnico. Foto: Reuters

Zlati slovenski kapetan Goran Dragić bo s svojimi Chicago Bulls tekmo lige NBA proti Detroit Pistons igral v Parizu. Tekmo si bo v živo ogledal tudi slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič, ki na francosko prestolnico nima najlepših spominov. Košarkarji ameriških ekip so se v teh dneh že naužili lepot Pariza, zdaj pa se bodo osredotočili na žogo. Tekma se bo začela ob 21. uri.

Foto: zajem zaslona Spektakel se bo odvil v dvorani Accor v pariški četrti Bercy, na polnih tribunah bo tudi nekaj zvezdniških imen, med katerimi je vsekakor tudi slovenski kolesarski as Primož Roglič. Ta ima na francosko prestolnico bolj grenke spomine, doslej mu namreč v petih poskusih še ni uspelo osvojiti znamenite Dirke po Franciji, ki se tradicionalno konča na Elizejskih poljanah v mestu luči. Leta 2020 je tam stal na drugi stopnički odra za zmagovalce, ko je moral premoč priznati mlajšemu rojaku Tadeju Pogačarju. Lani in predlani Zasavec Toura ni končal, saj je zaradi poškodb, ki jih je utrpel pri padcih, dirki zaključil predčasno.

A danes se bo lahko sprostil na košarkarski tekmi najmočnejše lige na svetu. V Parizu namreč gostujeta NBA moštvi Detroit Pistons in Chicago Bulls. V Pariz je tako že pred dnevi prispel tudi zlati slovenski kapetan Goran Dragić in si s soigralci iz Chicaga tudi že ogledal pariške znamenitosti. Košarkarjem je malo ponagajala časovna razlika, razveselilo jih je dejstvo, da se v postavo Bikov po treh izpuščenih tekmah vrača DeMar De Rozan.

Ta bo nocoj odigral svojo 999. tekmo v ligi NBA, Chicago bo lovil svojo 21. zmago v sezoni. Deseta ekipa vzhodne konference v dvoboju z Detroitom velja za favorita, Pistons so namreč najslabša ekipa Vzhoda. Za nameček so Bulls opogumljeni po nedavni zmagi (132:118) nad aktualnimi prvaki lige, Golden State Warriors, medtem ko so Pistons zadnji dve tekmi izgubili.

Zanimivo je, da je Chicago s 132:118 zmagal tudi na zadnji tekmi z Detroitom. To se je zgodilo na silvestrovo lani, ko se s 43 točkami strelsko zablestel Zach LaVine. Goran Dragić je na tisti tekmi v dobrih 15 minutah igre prispeval štiri točke, dva skoka in podajo.

Liga NBA, 19. januar:

Lestvica:

Preberite še: