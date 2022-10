Golden State Warriors so v prejšnji sezoni četrtič v zadnjih sedmih letih postali prvaki lige National Basketball Association, skupno pa sedmič v zgodovini tekmovanja. Redni del so končali z izkupičkom 53-29, v konferenčnem finalu na zahodu so premagali Dallas Mavericks s 4:1, v velikem finalu pa Boston Celtics s 4:2. S povprečjem 31 točk na tekmo je naziv najkoristnejšega igralca finala (MVP) prejel Stephen Curry.

Na drugem obračunu dneva bodo na delu ravno podprvaki lige NBA iz Bostona, ki bodo gostili Philadelphio.

Luka Dončić sezono začenja v noči na četrtek, je pa njegova ekipa Dallas Mavericks v torek tudi uradno predstavila zadnjo okrepitev Facunda Campazza. S svojimi novimi soigralci je opravil prvi skupni trening. Dončić ga sicer že pozna, saj sta pred petimi leti skupaj igrala za Real Madrid.

Prav Dončić in Campazzo sta bila najbolj natančno ob koncu treninga, ko so metali izza črte za tri točke.

The Luka Doncic-Christian Wood-Facu Campazzo trio were winning the 3-point shooting contest and also the contest for widest height range. pic.twitter.com/Bjm0xcTy6A — Callie Caplan (@CallieCaplan) October 18, 2022