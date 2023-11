Noč na nedeljo bo za navijače Luke Dončića znova zelo kratka, saj bo slovenski košarkarski as z Dallas Mavericks gostoval pri Milwaukee Bucks z zvezdnikoma Giannisem Antetokounmpom in Damianom Lillardom.

Košarkarji Dallasa bodo z gostovanjem pri Milwaukeeju končali niz štirih zaporednih gostovanj, na drugi strani pa Buckse manj kot 24 ur po visoki zmagi nad Charlottom (130:99) čaka druga zaporedna tekma. Dallas je sezono odlično odprl, na dvanajstih tekmah so Mavs zmagali devetkrat in so z enakim izkupičkom kot vodilni Denver na drugem mestu zahodne konference. Jason Kidd ima pred tekmo z Milwaukeejem sladke skrbi, saj bo z izjemo Maxija Kleberja lahko računal na svojo celotno zasedbo, v kateri v tej sezoni znova prednjači Luka Dončić, ki dosega 30,7 točke in 7,8 skoka na srečanje. Po tekmi premora bo tako Mavsom znova v pomoč tudi Kyrie Irving.

Dončić je presenetil in navdušil košarkarice univerze Georgetown:

Pri Milwaukeeju bodo pogrešali Jaja Crowderja in Chrisa Livingstona, medtem ko bo največja nevarnost s strani Milwaukeeja grozila s strani prvih zvezdnikov ekipe Giannisa Antetokounmpa in Damiana Lillarda. Grški orjak v povprečju v tej sezoni dosega 28,3 točke na tekmo, Lillard pa 24,6 točke, košarkar, ki je poleti poskrbel za enega največjih prestopov pred začetkom sezone, pa je še posebej blestel na zadnjih dveh obračunih Milwaukeeja, na katerih je skupno prispeval 64 točk.

Milwaukee je v prejšnji sezoni dobil obe medsebojni tekmi z Dallasom, nazadnje pa so Mavs Buckse zaustavili 3. aprila 2022, ko so na gostovanju v Milwaukeeju slavili s 118:112, Dončić pa je bil takrat z 32 točkami prvi strelec tekme. Kako bo tokrat?

