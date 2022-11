Dončić proti Čančarju, ki bo pogrešal Jokića in Murrayja

Denver Nuggets so pri devetih zmagah in petih porazih, Dallas Mavericks pa imajo eno zmago manj in en poraz več. V obeh ekipah je kar nekaj manjkajočih. Maxi Kleber pri Dallasu ne bo igral, vprašljiva sta JaVale McGee in Reggie Bullock. Pri Denverju bosta tekmo izpustila njihova najboljša Jamal Murray in Nikola Jokić, saj sta oba v covidnem protokolu. Zaradi bolezni je vprašljiv Aaron Gordon, zaradi poškodbe pa Ish Smith.

Ne le Dallas, ki je izgubil z Orlando Magic, prejšnjo tekmo je izgubil tudi Denver. Premagali so jih New York Knicks. Je pa Murray takrat še igral. Nekaj več minut je dobil Vlatko Čančar. V devetih je zadel en met iz igre.

V noči na soboto bo na parketu tudi Goran Dragić s Chicago Bulls.

Liga NBA, 18. november: Dallas Mavericks – Denver Nuggets

Chicago Bulls – Orlando Magic

Washington Wizards – Miami Heat

Cleveland Cavaliers – Charlotte Hornets

Philadelphia 76ers – Milwaukee Bucks

Houston Rockets – Indiana Pacers

Memphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder

New Orleans Pelicans – Boston Celtics

Utah Jazz – Phoenix Suns

Golden State Warriors – New York Knicks

Los Angeles Lakers – Detroit Pistons

