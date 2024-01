V noči na petek bodo košarkarji v ligi NBA odigrali pet tekem. Začelo se bo v New Yorku in Torontu, končalo pa v Sacramentu, kjer v dresu Indiane še ne bo debitiral zvezdnik Raptorsov Pascal Siakam. Luka Dončić bi moral naslednjo tekmo z Dallasom odigrati v noči na soboto v gosteh pri Golden Statu, a je dvoboj zaradi tragičnega dogodka, smrti srbskega stratega Dejana Milojevića, prestavljen. Vodstvo tekmovanja bo nov termin srečanja javilo naknadno.

Indiana bo gostovala v Sacramentu brez poškodovanega Tyreseja Haliburtona, ki je po poškodbi stegenske mišice proti Bostonu (8. januarja) izpustil štiri tekme in bo odsoten vsaj še do konca tega tedna. Haliburton je prišel k Indiani prav iz Sacramenta, v obratno smer pa se je februarja 2022 odpravil Domantas Sabonis. Kamerunec Pascal Siakam, ki se je nedavno iz Toronta odpravil k Indiani, na gostovanju v Kaliforniji še ne bo zaigral prvič v novem dresu. Navijači Indiane bi ga lahko prvič spremljali na delu v noči na soboto, ko bodo Pacers gostovali pri Portlandu.

Luko Dončića čaka naslednja tekma v ligi NBA z Dallasom v noči na torek. Foto: Reuters

Tisti večer bi moral po prvotnem načrtu nastopiti tudi Dallas. Mavericksi naj bi gostovali v San Franciscu pri Golden State Warriors, a je dvoboj med Telički in Bojevniki po nenadni izgubi Dejana Milojevića, smrti 46-letnega zelo priljubljenega srbskega trenerja, ki je pri Golden Statu opravljal vlogo pomočnika glavnega trenerja Steva Kerra in ga je v sredo izdalo srce, prestavljen. Vodstvo tekmovanja bo nov termin sporočilo naknadno. V noči na četrtek je bila prestavljena že tekma med Utahom in Golden Statom. Razlog za dve prestavljeni tekmi je v tem, da so bili igralci priča srčnemu zastoju trenerja Milojevića, saj se je zgodilo med večerjo ekipe. Zanje je torej bil to zelo travmatičen trenutek.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/IeZF14dZra — NBA Communications (@NBAPR) January 18, 2024

Tako bo za Luko Dončića in soigralce napočil daljši počitek, ki bo 24-letnemu Slovencu zagotovo prišel prav, saj ga v zadnjem obdobju ovirajo bolečine v gležnju. Dallas bo naslednjo tekmo v ligi NBA odigral šele v noči na torek, ko bo na domačem parketu pričakal najneugodnejšega tekmeca, vodilno ekipo sezone Boston Celtics (32 zmag in devet porazov). Dallas z razmerjem 24-18 v zahodni konferenci trenutno zaseda sedmo mesto, ki mu ne zagotavlja neposrednega preboja v končnico, ampak igranje play-ina.

