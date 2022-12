Na delu Dragić in Čančar, LA Lakers ostali brez Davisa

Ponoči bosta v ligi NBA na preizkušnji slovenska legionarja Goran Dragić in Vlatko Čančar. Prvi se s Chicago Bulls mudi na gostovanju pri Minnesota Timberwolves, drugi z Denver Nuggets doma pričakuje Charlotte Hornets. Los Angeles Lakers pa so za mesec dni izgubili pomembnega moža, Anthonyja Davisa. Brez njegove pomoči se bodo ponoči spopadli z Washington Wizards.

Goran Dragić bo poskušal s soigralci iz Chicaga prekiniti črn niz porazov proti Minnesoti, deseti ekipi zahodne konference. Bulls so izgubili zadnje tri tekme lige NBA in zdrsnili na enajsto mesto na Vzhodu.

Vlatku Čančarju in Denver Nuggets gre veliko bolje, trenutno so tretja ekipa Zahoda, ponoči pa jih čaka spopad s Charlotte Hornets, najslabšo ekipi lige. Hornets slasti zmage niso okusili že sedem zaporednih tekem, tudi Nuggets pa so svoje zadnje srečanje izgubili, s 108:126 so priznali premoč LA Lakers.

Davis na prisilni počitek

Košarkar Los Angeles Lakers Anthony Davis bo zaradi poškodbe noge na petkovi tekmi svojega kluba proti Denverju moral počivati en mesec, je danes poročanje portala ESPN povzela spletna stran lige.

Davis se je poškodoval po nesrečnem pristanku na tleh po skoku v prvem polčasu te tekme. Kljub poškodbi desne noge je še igral do polčasa, pozneje pa potreboval zdravniško pomoč, konec tedna je opravil še dodatne preglede.

V tej sezoni ima Davis povprečje 27,4 točke na tekmo, kar ga uvršča na deseto mesto v ligi, ter 12,1 skoka, s čimer zaostaja le za Rudyjem Gobertom.

Vodstvo lige pa je sporočilo tudi, da je s 25.000 dolarji kazni oglobilo centra Bostona Ala Horforda zaradi "nepotrebnega in pretiranega stika s telesom tekmeca". Horford je na dvoboju z Orlandom s komolcem udaril tekmeca Moritza Wagnerja, zaradi česar je na tekmi dobil nešportno osebno napako in bil izključen, poroča STA.

