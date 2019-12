Dončić je Bostonu nazadnje nasul 34 točk, kako se bodo Mavericks znašli brez njega?

Slovenski košarkarski biser Luka Dončić je po nezgodi na nedavni tekmi z Miamijem še vedno na seznamu poškodovanih igralcev Dallasa, iz teksaškega moštva so po nedeljskem spopadu Dallasa in Miamija, na katerem si je 20-letni Ljubljančan zvil gleženj, sporočili, da njegova poškodba ni prehuda in da se bi njihov najboljši strelec lahko vrnil že kmalu, medtem ko je Lukova mama Miriam Poterbin pred kratkim povedala, da je bil zvin gležnja hujši in Luke na delu letos ne bomo več videli.

Z Luko izgubili, bodo brez njega zmagali?

Kakorkoli, Dallas se bo moral na tekmi z Bostonom znajti brez svojega zvezdnika, njegove naloge bodo morali prevzeti Kristaps Porzingis, Seth Curry, Dorian Finney-Smith, Tim Hardaway jr. in drugi, ki so ob Dončićevi odsotnosti na zadnji tekmi na kolena spravili prvo ekipo vzhoda Milwaukee Bucks. Boston Celtics imajo v tej sezoni na računu 17 zmag in sedem porazov, Dallas 18 zmag in osem porazov, obe ekipi v svojih konferencah zasedeta tretje mesto, na zadnji medsebojni tekmi pa so bili s 116:106 uspešnejši Bostončani. Na tej novembrski tekmi pa je bil najboljši posameznik prav Dončič, ki je dosegel 34 točk, devet asistenc in šest skokov. Pri Celtics sta tedaj izstopala Kemba Walker (29 točk) in Jaylen Brown (25).

Miami brez Dragića, kaj pa Čančar?

Tudi Miami Heat se bodo morali ponoči znajti brez še vedno poškodovanega zlatega slovenskega kapetana iz EuroBasketta 2017 Gorana Dragića. Ta še vedno ni nared po poškodbi prepone, Vročico pa v noči na četrtek čaka spopad s Philadelphio 76ers. To bo derbi uspešnejših ekip vzhodne konference, 76ers (20 zmag, osem porazov) na lestvici namreč zasedajo drugo mesto, Heat (19 zmag, osem porazov) pa so trenutno četrti.

Za slovensko zastopstvo v ligi NBA bi teoretično lahko poskrbel Vlatko Čančar, če mu bo trener Denver Nuggets na obračunu z Orlando Magic namenil kakšno minuto igranja, sicer pa je ponoči na sporedu še šest tekem. V Portlandu Trail Blazers gostijo lanske podprvake Golden State Warriors, Oklahoma City Thunder pričakujejo Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves New Orleans Pelicans (navijači teh še vedno čakajo vrnitev prvega izbora Ziona Williamsona), Cleveland Cavaliers Charlotte Hornets, Washington Wizards Chicago Bulls, prvaki iz Toronta pa gostujejo v Detroitu pri Pistons Blaka Griffina.

Liga NBA, 18. december:

Lestvica:

