Košarkarski navdušenci iz Slovenije in Srbije bodo danes prišli na svoj račun, saj se obeta vedno zanimiv obračun velikih prijateljev, Luke Dončića in Nikole Jokića, ki v ligi NBA izstopata s svojo košarkarsko inteligenco in raznovrstnostjo. Dončić je v tej sezoni ob odsotnosti Joela Embiida (Philadelphia) najboljši strelec tekmovanja, Jokić pa brani naslov z Nuggets, pri katerih slovenski reprezentant Vlatko Čančar še ni pripravljen za vrnitev na parket, in je tudi v tej sezoni eden največjih kandidatov za priznanje MVP rednega dela sezone, ki ga je osvojil že dvakrat.

The expectation, I'm told, is that Luka Dončić will return to Dallas’ lineup today after missing Thursday's trip to Oklahoma City with left hamstring soreness.



The Mavericks host Denver and Luka pal Nikola Jokić in a St. Patrick's Day matinee.



