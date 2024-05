Še en odklop Brunsona za finale konference?

Čeprav so New York Knicks že dlje brez Juliusa Randla, zdaj pa je odsoten še OG Anunoby, pa so na pragu uvrstitve med štirimi najboljše ekipe sezone lige NBA. Proti Indiani Pacersom vodijo s 3:2 v zmagah. Vseh pet dvobojev je dobila domača ekipa. Bo torej Indiana v noči na soboto izenačila na 3:3? Kratkohlačniki so na prejšnji tekmi pokazali izvrstno igro, zmagali so s kar 121:91. S 44 točkami je blestel nekdanji član Dallas Mavericksov, Jalen Brunson. Pri Pacersih pa je bil z 22 točkami prvi strelec Pascal Siakam, ki je sredi sezone v ekipo prišel iz Toronto Raptorsov.

Liga NBA, 17. maj: