Po Dallasu Portland v Denverju, kjer mu bo mnogo težje

Vlatko Čančar Foto: Reuters Denver Nuggets bodo igrali za sedmo zaporedno zmago in že 31. v sezoni. Imajo le 13 porazov. So v izvrstni formi, saj so na zadnjih 20 tekmah izgubili samo štirikrat. S povprečjem 24,7 točke, 10,9 skoka in 9,8 asistence je za to najbolj zaslužen Nikola Jokić. Svoj delež daje tudi Vlatko Čančar, ki v povprečju igra po 14 minut na tekmo in daje po 5,1 točke. Nastop slovenskega reprezentanta je sicer vprašljiv, saj je dobil udarec v spodnji del desne noge.

Portland Trail Blazers imajo sicer devet zmag manj, a zavidanja vredno ekipo, v kateri izstopata Damian Lillard (2,8 točke in 7,1 asistence na tekmo) ter Jusuf Nurkić (deset skokov na tekmo). Lillard je nazadnje, ko so premagali Dallas Maverickse s 140:123, dal 40 točk.

Ko so se pomerili na božični večer, je Denver zmagal s 120:107.

Liga NBA, 17. januar:

Lestvica: