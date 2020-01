Se bo Dončiću uresničila velika želja?

Košarkarjem Miamija (28 zmag – 12 porazov) gre v tej sezoni odlično. V vzhodni konferenci zaostajajo le za Milwaukeejem, Goran Dragić pa spada med (naj)boljše šeste igralce v ligi. Tokrat se bodo spopadli s klubom Oklahoma City Thunder, ki je na zadnjih desetih domačih tekmah izgubil le trikrat.

Goran Dragić v tej sezoni, ko ni član začetne peterke, povprečno na tekmo dosega dobrih 15 točk. Foto: Getty Images

Dobro gre tudi Dallasu, ki je šesta najboljša ekipa na zahodu, a veliko lažje niza zmage v gosteh kot pa doma. Mavericks zato želijo izjemen izkupiček, ki ga v tej sezoni dosegajo na gostovanjih, prenesti še v domačo dvorano. Dallas je v gosteh dobil kar 14 od 19 tekem, pred domačim občinstvom pa je na 22 dvobojih sladkost zmage izkusil ''le'' 12-krat.

Porzingis pred vrnitvijo, Young prehitel Dončića

Kristaps Porzingis v letu 2020 sploh še ni zaigral za Dallas. Foto: Reuters Tokrat prihaja v dvorano American Airlines Center Portland, občinstvo pa nestrpno čaka na vrnitev Kristapsa Porzingisa. Latvijec je zaradi poškodbe kolena preskočil zadnjih devet tekem. V letu 2020 sploh še ni zaigral. Na zadnji tekmi, ko je Dallas v gosteh odpravil Sacramento, se je že ogreval, a je nato spet občutil bolečino, zato trener Rick Carlisle ni tvegal z nastopom.

Javnost bo po izjemnem trojnem dvojčku, ki ga je dosegel v Sacramentu (25 točk, 17 asistenc in 15 skokov), znova zelo pozorna na Luko Dončića. Slovenski as ni več med tremi najboljšimi strelci lige NBA. ''Stari znanec'' Trae Young, s katerim imata kar nekaj skupnega, ga je pahnil na četrto mesto. Branilec Atlante na tekmo dosega 29,1 točke, Ljubljančan pa je pri 28,8. Ostaja pa Dončić, ki komaj čaka, da se mu na parketu pridruži Porzingis, med tremi najboljšimi v ligi NBA v asistencah, v skokih pa zavzema 16. mesto.

Statistiki v ZDA so opozorili na zanimiv podatek, da je od leta 1976, ko sta se združili ligi NBA in ABA, članstvo med 20 najboljšimi v kategorijah točk, asistenc in skokov po koncu sezone občudovalo le šest košarkarjev. To so Kareem Abdul-Jabbar, Larry Bird, Grant Hill, Kevin Garnett, LeBron James in Russell Westbrook. Dončić je na dobri poti, da postane sedmi.

Lestvica: