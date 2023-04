Prvič igra v končnici, a lahko na dopust pošlje Curryja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sacramento Kings in Philadelphia 76ers skušajo doseči drugo zmago v prvem krogu končnice lige NBA. Na prvi proti Golden State Warriors je Stephena Curryja zasenčil mladi zvezdnik Sacramenta De'Aaron Fox.

De'Aaron Fox v ligi NBA igra že šest sezon, a se o njem ne govori toliko kot o številnih drugih zvezdnikih ameriških košarkarskih parketov. Morda zato, ker se je šele letos prvič s Sacramento Kings uvrstil v končnico. Ekipa iz severne Kalifornije v izločilnih bojih ni igrala že od leta 2006. V rednem delu sezone so zmagali 48 tekem in 34 pa izgubili.

Petindvajsetletni branilec v povprečju daje po 25 točk na tekmo in ima še 6,1 asistence in 4,2 skoka. Iz igre zadeva 51-odstotno, kar je najboljši odstotek v njegovi karieri. Ko so v soboto s 126:123 premagali Golden State Warriors, je bil z 38 točkami prvi strelec tekme. Stephen Curry jih je na drugi strani dal 30. Drugo tekmo igrajo v noči na torek.

Liga NBA, 17. april:

Liga NBA, 1. krog končnice:



Zahod:

Denver Nuggets (1) – Minnesota Timberwolves (8) /1:0/

Phoenix Suns (4) – Los Angeles Clippers (5) /0:1/

Sacramento Kings (3) – Golden State Warriors (6) /1:0/

Memphis Grizzlies (2) – Los Angeles Lakers (7) /0:1/



Vzhod:

Milwaukee Bucks (1) – Miami Heat (8) /0:1/

Cleveland Cavaliers (4) – New York Knicks (5) /0:1/

Philadelphia 76ers (3) – Brooklyn Nets (6) /1:0/

Boston Celtics (2) – Atlanta Hawks (7) /1:0/



// izid v zmagah; igrajo na štiri zmage