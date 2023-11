Pravi tekmec za nov šov našega Dončića

Za Luko Dončića in Dallas Mavericks ni počitka. Samo večer po porazu proti New Orleans Pelicans so znova na parketu, v noči na četrtek ob 1.00 po srednjeevropskem času igrajo z Washington Wizards. V ameriško prestolnico so poleteli takoj po torkovi tekmi, pristali ob dveh zjutraj, zvečer pa torej že igrajo. Glede na stanje na lestvici bi morali vseeno priti do devete zmage sezone.

Luka Dončić je s povprečjem 31,1 točke na tekmo drugi strelec lige (Joel Embiid ima povprečje 33,1) in s 7,9 asistence na tekmo peti podajalec v ligi. Najboljši strelec ekipe Washingtona je Kyle Kuzma, ki je pri povprečju 24,1 točke na srečanje.

Dallas Mavericks so ena od petih ekip, ki imajo več kot 70-odstotno uspešnost oziroma osem zmag ali več. Na dosedanjih 11 tekmah so zmagali osemkrat in trikrat izgubili (73-odstotna uspešnost). Boljši so le na Zahodu Minnesota Timberwolves (8-2) in Denver Nuggets (9-2) ter v vzhodni konferenci Boston Celtics in Philadelphia 76ers (oboji 8-2). Zanimivo: Los Angeles Clippersom kljub "veliki četverici" še naprej ne gre, imajo tri zmage in sedem porazov (šest zaporednih).

Clipperse so prejšnji teden premagali tudi košarkarji iz Dallasa (144:126). Ti so nato odigrali dve tekmi z New Orleans Pelicans, prvo dobili s 136:124, drugo pa izgubili s 110:131. Mavericks imajo znova priložnost, da natresejo veliko košev. Nasprotnik v noči na četrtek je Washington, ki je že v prejšnji sezoni v povprečju dobival po 114,4 točke na tekmo, v tej pa jih za zdaj kar 122,5. Po desetih tekmah imajo Wizards tako vsega dve zmagi. Ekipa iz ameriške prestolnice, ki bo gostila tekmo, pogreša poškodovanega Delona Wrighta, pri Mavsih pa še naprej manjka Maxi Kleber.

