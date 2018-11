Rakete proti Bojevnikom, ne pa tudi Harden proti Curryju

V košarkarski ligi NBA se bosta v noči na petek spopadli moštvi Golden State Warriors in Houston Rockets, ki sta pomerili v lanskem finalu zahodne konference. Kasnejši prvaki, Golden State Warriors, so Houston izločili s 4:3 v zmagah.

Teksačani na čelu s prvim zvezdnikom Jamesom Hardnom bodo tokrat obračunali z oslabljeno zasedbo Bojevnikov, saj tem zaradi poškodb ne bosta mogla pomagati DeMarcus Cousins in prvi strelec moštva Stephen Curry. Golden State sicer v tej sezoni spet blesti in ima po 15 tekmah na računu 12 zmag in le tri poraze, Houston pa po 13 tekmah šest zmag in sedem porazov.

Denver Nuggets, trenutno tretje moštvo zahodne konference, čaka obračun z Atlanto, San Antonio Spurs pa gostujejo v Los Angelesu pri Clippers, ki na lestvici zahodne konference zasedajo visoko peto mesto.

Liga NBA, 15. november:

Lestvici: