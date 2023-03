Mavericks na poti še vedno brez Dončića, Irving pa utegne zaigrati

V košarkarski ligi NBA Dallas Mavericks ponoči gostuje v San Antoniu pri enih najslabših ekip lige, že tretjo tekmo zapored pa bo izpustil slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki se še vedno ubada s poškodbo stegenske mišice. Trener Dallasa Jason Kidd pa utegne tokrat dočakati vrnitev zimske okrepitve Kyrieja Irvinga kot tudi Tima Hardawayja jr. in Christiana Wooda, ki so sicer na seznamu vprašljivih, a se o njihovi vrnitvi v teksaškem klubu odločajo iz dneva v dan.

Dallas je sicer v vse večjih težavah, izgubil je štiri od svojih zadnjih petih tekem, zadnje tri v nizu in je na lestvici zahodne konference zdrsnil na deveto mesto, predzadnje, ki še zagotavlja mesto v kvalifikacijah za končnico. Za vrat mu dihajo še deseti LA Lakers, ki imajo po 69 odigranih tekmah povsem enako razmerje zmag in porazov (34:35), v boj za nadaljevanje sezone pa se utegneta do konca rednega dela (82 tekem) resno vplesti še New Orleans in Utah.

Dobra novica za Dončićeve pa je ta, da se lahko s serijo zmag tudi hitro povzdignejo po lestvici, od šestega mesta, ki zagotavlja neposredno uvrstritev v "play-off" jih namreč ločita le dve zmagi. Bodo pa morali začeti zmagovati tudi v gosteh, saj jih v zadjih 13 tekmah rednega dela tekmovanja čaka kar osem gostovanj, po San Antoniu še v Los Angelesu pri Lakers, pa v Memphisu, Charlottu, Indianapolisu, Filadelfiji, Miamiju in Atlanti.

