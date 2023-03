Dončić spremljal komedijo zmešnjav, oslabljenemu Dallasu le uspelo #video

Košarkarji Dallasa so brez treh zelo pomembnih igralcev, manjkali so Luka Dončić, Kyrie Irving in Tim Hardaway Jr., na gostovanju v San Antoniu zmagali po podaljšku. Prekinili so niz treh zaporednih porazov in zadržali lepe možnosti za preboj vsaj v dodatne kvalifikacije za končnico (play-in), na roko so jim šli tudi porazi nekaterih neposrednih tekmecev (LA Lakers in Minnesota). Teksaški obračun je zaznamoval tudi skupek izjemnih napak ob koncu rednega dela, po katerem so si navijači Dallasa še bolj želeli, da bi bil poškodovani Dončić že pripravljen za vrnitev.

Vrhunci srečanja v San Antoniu:

Nastopilo je obdobje, v katerem je košarkarjem Dallas Mavericks dragocena vsaka zmaga. Telički se ubadajo s številnimi težavami. Že nekaj časa nastopajo brez največjih zvezdnikov, ki ostajajo na seznamu poškodovanih igralcev, trener Jason Kidd pa je deležen vse več kritik na račun vodenja srečanj. Ko se je Dallas pod hudim pritiskom odpravil na gostovanje v San Antonio, proti kateremu ni izgubil že dve leti, je znova pogrešal Luko Dončića (poškodba stegenske mišice), manjkala pa sta tudi največja zimska okrepitev Kyrie Irving ter Tim Hardaway Jr., ki je v zadnjih mesecih konkretno dvignil odstotek zadetih metov z razdalje in Dallasu večkrat pomagal do zmag.

Na srečo Mavericks je lahko nastopil vsaj Christian Wood. Košarkar, okrog katerega se lomijo kopja pri Dallasu in ki po mnenju številnih navijačev dobiva manj priložnosti, kot bi si jih zaradi svojega znanja zaslužil, je bil najboljši strelec srečanja z zelo razburljivo končnico.

Neverjetna napaka, ki si jo je Dallas ob vodstvu s 121:119 privoščil slabi dve sekundi pred koncem rednega dela, nato pa je San Antonio z zabijanjem tekmo prevesil v podaljšek:

Wild Spurs-Mavs sequence 😳



Spurs force OT on a Keldon Johnson alley-oop 🔥 pic.twitter.com/DMiReszxMD — Bleacher Report (@BleacherReport) March 16, 2023

Srečanje je bilo zelo izenačeno, ob koncu rednega dela pa se je zmaga vseeno nasmihala košarkarjem Dallasa. Slabi dve sekundi pred koncem (1,8) so po tem, ko je Keldon Johnson zgrešil oba prosta meta (pri drugem poskusu je želel namerno zgrešiti, a žoga ni zadela obroča, tako da je kršil pravila), vodili za dve točki (121:119) in imeli napad.

Izvajal ga je Maxi Kleber, a storil najslabše, kar je lahko. S podajo čez vse igrišče je poskušal zaposliti soigralca, a je žogo vrgel premočno. Dallas je tako ostal brez žoge, gostiteljem se je nepričakovano ponudila priložnost za izenačenje, morda celo zmago. Malaki Branham je mojstrsko iz avta zaposlil Johnsona, ki je atraktivno zabil in še pred zvokom sirene poskrbel za izenačenje (121:121). "Pozno na tekmi smo naredili dve napaki. Nismo namerno poskušali delati napak. Zgodijo se. Čeprav nanje gledamo kot na številke, smo le ljudje. In San Antonio jih je izkoristil," je dejal trener Dallasa Kidd.

Keldon Johnson je tako poskrbel za podaljšek, v katerem je Dallas povsem zasenčil San Antonio. Foto: Reuters

Tako se je teksaški obračun prevesil v podaljšek, v njem pa je Dallas, čeprav je v San Antoniu prišel zdesetkan, le pokazal bistveno več in upravičil vlogo favorita. Z delnim rezultatom 13:0 je ušel gostiteljem in premagal eno najslabših ekip v tej sezoni. Mavericks, pri katerih je Dončić dvoboj spremljal na klopi, so si tako zagotovili dragoceno zmago v boju za končnico.

Ker so jim šli na roko tudi nekateri preostali rezultati, Houston je na primer zadal boleč poraz Los Angeles Lakers, Boston pa je premagal Minnesoto, so se s prekinitvijo črnega niza (treh zaporednih porazov) utrdili na osmem mestu zahodne konference. Imajo enako število zmag in porazov (35-35), razmerje pa lahko v noči na soboto, ko bodo gostovali v mestu angelov pri Jezernikih, še izboljšalo. Lakers so proti Houstonu pogrešali oba največja zvezdnika. Manjkala sta LeBron James in Anthony Davis, v njuni odsotnosti pa je največ točk dosegel Austin Reaves (24).

Pri Dallasu izstopalo kar pet strelcev Dwight Powell je zadel vseh osem metov iz igre. Foto: Reuters Pri Dallasu je kar pet košarkarjev doseglo vsaj 20 točk. Največ jih je dosegel Christian Wood (28), ki je prispeval tudi 13 skokov, novinec Jaden Hardy je še na tretji tekmi, ki jo je začel od prve minute, presegel mejo 20 točk (22), pri čemer je bil veliko bolj natančen pri metu za tri (3/5) kot pa za dve točki (2/12). 22 točk je dosegel tudi center Dwight Powell (met 8/8), 21 jih je ob sedmih asistencah dodal Josh Green, Reggie Bullock pa se je izkazal pri metu z razdalje (6/10). Na parketu je prebil skoraj 46 minut, v tem času pa prispeval 20 točk in 13 skokov. Pri San Antoniu je bil najbolj razigran Keldon Johnson (27 točk in 8 skokov), na njegovo smolo pa ga je pokopalo slabše izvajanje prostih metov (3/8). Malaki Branham je dodal 20 točk. Tudi gostitelji so bili zelo oslabljeni. Pogrešali so tri člane začetne peterke, manjkali so Devin Vassell, Jeremy Sochan in Zach Collins.

Prvakom ni pomagalo niti 50 točk Curryja

Stephen Curry in Kawhi Leonard sta bila najboljša strelca dvoboja. Foto: Reuters Na zadnji tekmi večera so LA Clippers premagali Golden State s 134:126. Branilcem naslova do zmage ni pomagal niti izjemen večer Stephena Curryja. Dosegel je 50 točk. Iz igre je metal 20/28, od tega za tri točke 8/14, dodal pa še osem asistenc. Vsaj 50 točk je dosegel že 12. v karieri.

Clippers so očitno ujeli ritem, novinec Russell Westbrook se je po začetnih "porodnih krčih" le vključil v sistem. Zmagali so na četrti zaporedni tekmi in se na lestvici zahodne konference povzpeli na peto mesto. Največ točk so pri zmagovalni ekipi iz mesta angelov dosegli Kawhi Leonard (30), Paul George (24) in Ivica Zubac (19 točk in 16 skokov). Westbrook je prispeval 15 točk, devet skokov in sedem asistenc.

Liga NBA, 15, marec:

Lestvica:

Preberite še: