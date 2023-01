Dončić ima priložnost za maščevanje

Luka Dončić je na prvem obračunu s Portlandom dosegel 15 točk, kar je najmanj v tej sezoni. Dallas ob nekoliko bolj zadržani predstavi Slovenca ni imel možnosti za uspeh, zasedba Jasona Kidda pa je v tej sezoni dobil le dve izmed desetih tekem, na katerih slovenski košarkar ni dosegel vsaj 30 točk. Dallas bo z drugim zaporednim gostovanjem pri Portlandu sklenil niz petih zaporednih gostovanj, izgubili so zadnje tri izmed štirih odigranih tekem.

Dončić po porazu s Portlandom razumljivo ni bil najboljše volje. Na vprašanje, če je utrujen, je jasno in glasno odgovoril, da ne, kot razlog za slabo predstavo ekipe proti nasprotniku pa je zavrnil namigovanja, da je kriva utrujenost. "To ne more biti razlog in izgovor za našo slabo predstavo. Po tekmi z Lakersi smo imeli dan za počitek. Vedno moramo biti pripravljeni na naslednjo tekmo, mislim, da tu utrujenost ni igrala vloge," je bil jasen Slovenec.

Portland je bil v noči na nedeljo prevelik zalogaj. Kako bo dan kasneje? Foto: Reuters

Dončić se je ob porazu obregnil na zelo slabo obrambo Dallasa, saj so Mavericks prejeli kar 126 točk. Portland je izkoristil kar 49 od 88 metov iz igre. Na drugi strani svojega dne med drugim ni imel Dončić, ki je zgrešil vseh pet poskusov za tri. Je pa bil slovenski košarkar bolj zgovoren ob vprašanju, katere tekme spremlja v evroligi. "Ne vem, če se iz gledanja teh tekem, kaj naučim. Jaz samo uživam v gledanju tekem, saj ne moreš igrati na enak način v ligi NBA ali v evroligi, saj gre za povsem drugačen slog košarke in pravila. Najraje spremljam tekme Real Madrida in Crvene zvezde," je še povedal Dončić.

Jason Kidd zaradi poškodb spet ne bo mogel računati na trojico Maxi Kleber, Josh Green in Dorian Finney-Smith, pod vprašajem pa sta tudi nastopa Christiana Wooda, ki je izpustil sobotno tekmo, ter Tima Hardawaya Jr.

