Dončić proti Curryju, drugi del

Noč na sredo bo v ligi NBA znova posebej zanimiva tudi za slovenske ljubitelje najmočnejše košarkarske lige na svetu, saj bo na igrišče stopil Luka Dončić, ki bo z Dallasom gostoval pri Golden State Warriors. To bo drugi od četrtih medsebojnih obračunov v tej sezoni, prvega so z 99:82 dobili košarkarji Dallasa, ki pa so takrat igrali na domačem parketu.