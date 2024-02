Curry ima dovolj, da so samo povprečna ekipa

Golden State Warriors (26 zmag, 26 porazov) počasi sestavljajo mozaik in se vračajo v staro zmagovalno formo. Na zadnjih desetih tekmah so slavili sedemkrat, tudi proti Utah Jazz (26-29). Z njimi zdaj znova igrajo, svojo že tretjo tekmo v štirih dneh. Stephen Curry sicer pravi, da so še vedno samo povprečna ekipa.

V ligi NBA se v noči na petek igrajo še zadnje tri tekme pred krajšim premorom, konec tedna se bo namreč dogajal All Star. Februarja sta za zdaj najbolj vroči ekipi Boston Celtics in Dallas Mavericks, ki imata šest zaporednih zmag, medtem ko je Golden State Warriors prejšnjo noč izgubil z Los Angeles Clippers in tako prekinil niz petih zmag. So pa Stephen Curry in soigralci znova na parketu, gostujejo v Salt Lake Cityju pri Utah Jazz. Obe ekipi imata po 26 zmag, a Utah tri poraze več. Med sabo so igrali že pred dvema dnevoma, Golden State je tekmo dobil s 129:107.

"Smo zelo povprečni. Če si povprečen, pa v tej ligi ne prideš daleč. Potrebujemo pravi niz zmag. Upam, da to tekmo dobimo in po All Star vikendu na domačem parketu začnemo zmagovati tekmo za tekmo, kakšno zmago pa ukrademo še v gosteh," je po sredinem porazu proti Clippersom poudaril Curry. Na lestvici zahodne konference so na 10. mestu. Spomnimo, da so predlani osvojili šampionske prstane.

Liga NBA, 15. februar:

Lestvica: