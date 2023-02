Pred tekmo All-Star še Dončić proti Čančarju

Luka Dončić in Kyrie Irving proti Nikoli Jokiću. Dončić v povprečju na tekmo dosega 33,2 točke (8,9 skoka in 8,1 asistence), Jokić pa trojnega dvojčka (24,9 točke, 11,4 skoka in 10,1 asistence). Denver je zadnji dve tekmi dobil tudi po zaslugi Vlatka Čančarja, ki je začel v prvi peterki in dal 12 oziroma deset točk. Dallas je na zadnjih dveh izgubil, torej na obeh, na katerih sta skupaj igrala Luka in Kyrie.

V torek je z Mavericksi treniral 37-letni LaMarcus Aldridge, sedemkratni udeleženec All-Star tekme, ki je večji del kariere igral za Portland in San Antonio. Trenutno nima kluba.

Nikola Jokić Foto: Reuters Dallas še naprej ni v polni postavi. Zagotovo bosta manjkala Davis Bertans (mečna mišica) in Maxi Kleber (stegenska mišica), vprašljivi pa so Reggie Bullock (bolezen), Tim Hardaway ml. (stegenska mišica) in Christian Wood (bolezen). Pri Denverju za igro nista na voljo Jamal Murray in Aaron Gordon. Reggie Jackson, ki je prišel k Nuggetsom v torek, je vprašljiv. Nekaj težav z vratom ima tudi Irving, a je njegov nastop vseeno verjeten.

Denver je s 40 zmagami in 18 porazi na prvem mestu zahodne konference lige NBA, Dallas pa z 31 zmagami in 28 porazi na šestem. A Dončić in soigralci so le tri zmage nad 11. mestom, ki ne prinaša končnice. To sezono so med sabo igrali že trikrat, dvakrat je zmagal Dallas in enkrat Denver.

Liga NBA, 15. februar:

Lestvica: