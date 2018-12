Clippers proti Oklahomi, Kralj James in Lakers pri Sršenih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V košarkarski ligi NBA se moštvi iz Los Angelesa, Clippers in Lakers, mudita na gostovanju. Prvi se merijo z moštvom Oklahoma City Thunder, ki v zahodni konferenci zaseda tretje mesto, LeBron James in druščina pa igrajo v Charlottu pri Hornets, šesti ekipi vzhodne konference. Kluba slovenskih košarkarjev, Dallas in Miami, igrata v noči na nedeljo.