Kaj bo tokrat pričaral Dončić? "Ko takšna košarkarja ..."

Kyrie Irving in Luka Dončić sta ob sobotni zmagi nad New Orleans Pelicans blestela. Danes se bosta s soigralci Dallasa še enkrat pomerila s Pelicans. Foto: Reuters

Še drugič v dveh dneh se bodo Luka Dončić in soigralci pomerili z New Orleans Pelicans. V nedeljo so Teksašani na krilih slovenskega asa (30 točk) in Kyrieja Irvinga (35 točk) v gosteh zmagali s 136:124 in vknjižili osmo zmago sezone. Do zdaj so izgubili le dvakrat, tako da zasedajo drugo mesto zahodne konference. Z istim odstotkom zmag je prvi branilec naslova ekipa Denver Nuggets. Tekma bo štela tudi za medsezonski turnir.

Gledalci bodo v Smoothie King Center v New Orleansu priča še drugi medsebojni tekmi gostiteljev in Dallas Mavericks. Teksaška ekipa je v nedeljo znova navdušila. Na krilih naveze Dončić – Irving (skupaj 65 točk in le tri izgubljene žoge) si je po treh četrtinah priigrala tako veliko prednost, da slovenskemu zvezdniku v zadnjem delu srečanja sploh ni bilo treba stopiti na parket. Irving je prvič to sezono dosegel več kot 30 točk.

"Vidimo lahko, da začenja loviti ritem, kar je vedno odlično videti. To olajša delo za vse. Ko takšna košarkarja, ki sta največ pri žogi, izgubita le tri žoge, je to za obrambo velik pritisk. Dobro izgledamo. Onadva sta vse boljša, super," je za uradno spletno stran kluba dvojec pohvalil glavni trener Jason Kidd.

Za Dallas je bila to osma zmaga na desetih tekmah, tako da so na vrhu zahodne konference izenačeni z branilcem naslova Denver Nuggets. Pelicans so se po uspešnem začetku sezone, ko so na prvih petih tekmah štirikrat zmagali, znašli v neugodnem položaju. V obračun z Dallasom vstopajo s popotnico petih zaporednih porazov, po katerih so zdrsnili na deseto mesto zahoda. Še naprej bodo pogrešali C. J. McColluma, vprašljiv je tudi nastop Herba Jonesa.

Z zmago bi ostali v igri za četrtfinale

Obračun z New Orleans Pelicans bo štel tudi za t. i. medsezonski turnir, tekmovanje znotraj tekmovanja za pokal lige NBA. Vsaka ekipa v šestih skupinah bo v okviru medsezonskega turnirja odigrala po dve tekmi doma in dve v gosteh. Šest zmagovalcev skupin in dve najboljši drugouvrščeni moštvi se bodo uvrstili v četrtfinale. Polfinale in finale turnirja bo gostil Las Vegas 8. in 9. decembra.

Mavericks so v skupini B zahodne konference, v kateri so poleg njih še Denver, LA Clippers, New Orleans Pelicans in Houston Rockets. Za Dončićeve bo to tretja tekma medsezonskega turnirja. Potem ko so prvo proti prvakom lige NBA Denver Nuggets izgubili, so na drugi premagali LA Clippers. Če bodo tokrat premagali gostitelje, bodo ostali v igri za napredovanje v četrtfinale, poraz bi jim zaprl vrata napredovanja. Motiv pri boju za napredovanje je tudi denar, igralci zmagovite ekipe bodo prejeli po 500 tisoč ameriških dolarjev.

Nikola Jokić z Denver Nuggets gosti LA Clippers. Foto: Reuters

Prvaki v pričakovanju Kalifornijcev

Denver, čigar zmagoviti niz je pred dnevoma končal Houston, bo deveto zmago sezone iskal na domačem parketu proti Los Angeles Clippers. Kalifornijcem ne gre, na gostovanje prihajajo s petimi zaporednimi porazi. Še vedno čakajo na prvo zmago, odkar jim na tekmah pomaga tudi James Harden.

