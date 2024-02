Za šesto zaporedno zmago Dončić proti Wembanyami

Tri ekipe v ligi NBA so v nizu petih zaporednih zmag (nobena nima daljšega): Boston Celtics, Golden State Warriors in Dallas Mavericks. Luka Dončić in soigralci imajo lepo priložnost še za šesto zaporedno, saj igrajo proti najslabši ekipi zahodne konference, San Antonio Spurs. Če ima Dallas 31 zmag, jih ima San Antonio samo 11.

Kar 13 tekem se igra v noči na četrtek, naše zanimanje pa bo usmerjeno v teksaški spopad med Dallas Mavericks in San Antonio Spurs (2.30). To je tudi dvoboj dveh mladih zvezdnikov lige NBA, Luke Dončića in Victorja Wembanyame. Slovenski as je pri povprečju 34,3 točke, 8,8 skoka in 96, asistence na tekmo, francoski pa pri 20,4 točke in 10,1 skoka.

Ekipi med sabo to sezono igrata že tretjič, na božični večer so Mavericks zmagali s 144:119, a Webmanyama je tisto tekmo izpustil. Je pa zdaj Dallas še boljši, tudi močnejši za dva vrhunska košarkarja (P. J. Washington in Daniel Gafford), in je na zadnjih desetih tekmah zmagal sedemkrat. Ravno obratno pa je San Antonio na zadnjih desetih sedemkrat izgubil.

Liga NBA, 14. februar:

Lestvica: