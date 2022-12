Dončić razveselil otroke in dobil še en razlog za zadovoljstvo #video

Košarkarji Dallas Mavericks so prost dan pred obračunom s Clevelandom v domačem Dallasu v okviru vsakoletnega projekta "Piškoti z Božičkom" izkoristili za obisk otrok iz društva Vogel Alcove, ki pomaga otrokom družin brezdomcev v Dallasu.

V noči na četrtek pa košarkarje Dallasa čaka nova naloga na parketu, saj bo v American Airlines Areni gostoval Cleveland. Slovenskega košarkarja je na zadnji tekmi kljub zmagi nad Oklahomo razjezilo dejstvo, da je v tretji četrtini prejel tehnično napako. Luka Dončić si je v tretji četrtini prvič po 15. novembru prislužil tehnično napako, ob tem pa je povsem izgubil živce, saj je sodnikom neuspešno dopovedoval, da se ni pogovarjal z njimi, temveč z Dwightom Powllom. "Pogovarjal sem s soigralcem," se je razjezil Dončić, ki pa mu ob začudenju tudi preostalih soigralcev in Jasona Kidda ni uspelo spremeniti sodniške odločitve. O tehnični napaki se je po tekmi razgovoril tudi Dončić. "Vodstvu lige smo že poslali posnetke dogajanja iz sedmih različnih kotov, da bi videli, da nisem vpil na sodnika, ampak na Dwighta. Sodnik mi je dejal, da sem gledal njega, a ga nisem," je zatrdil Dončić.

Tako Dallas kot Dončić pa so po obračunu vendarle prišli na svoj račun in dosegli svoj prav, saj je vodstvo lige po pritožbi umaknilo tehnično napako slovenskemu košarkarju, ki tako ostaja pri petih tehničnih napakah v tej sezoni. Košarkarji v ligi NBA si sicer po 16 prejetih tehničnih napak prislužijo eno tekmo suspenza, Dončiću pa so do zdaj v zadnjih dveh sezonah razveljavili še dve takšni odločitvi, obe je na koncu končal s 15 prejetimi tehničnimi napakami.

Dallas je na zadnji tekmi ugnal Oklahomo. Foto: Reuters

Dallas zdaj čaka obračun s Clevelandom, ki je trenutno tretja ekipa vzhoda s 17 zmagami in 11 porazi, Dallas je z izkupičkom 14-13 deveti na zahodu. Zaradi težav s poškodbo kolena je v negotovosti nastop Maxija Kleberja, zagotovo pa ne bo nastopil Josh Green (težave z desnim komolcem).

Na delu tudi Dragić in Čančar

Po ponedeljku bo znova na delu tudi Goran Dragić, ki bo s Chicagom po porazu z Atlanto tokrat gostil New York Knicks. Ti so z razmerjem 14-13 na šestem mestu vzhoda, Chicago je enajsti (11-15). Vlatko Čančar pa bo z Denverjem lovil tretjo zaporedno zmago. Nuggets bodo v domači dvorani gostili ekipo Washingtona, ki je skromno vstopila v novo sezono (11-7) in je 12. ekipa vzhodne konference. Bolje kaže Denverju, ki je na zahodu na tretjem mestu (16-10).

