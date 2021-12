Večer za rekord, vroči zvezdnik lige NBA potrebuje le še dve!

Vrhunec večera bo tako v kultni newyorški dvorani Madison Square Garden. Košarkarji Golden Stata so v tej sezoni na 27 tekmah izgubili le petkrat. Imajo najboljše razmerje zmag in porazov v ligi NBA, v noči na sredo pa ga bodo poskušali še izboljšati na gostovanju v New Yorku. Kratkohlačniki so na drugi strani izgubili tri tekme zapored. Bi lahko preprečili vročemu ostrostrelcu Stephenu Curryju, da bi zadel vsaj dve trojki, in s tem poskrbeli, da bi bil Ray Allen, nekdanji as Boston Celtics, rekorder vsaj še do naslednje tekme bojevnikov, ko bodo igrali prav v Bostonu?

Ray Allen je večino kariere navduševal navijače Boston Celtics. Foto: Reuters

Allen je v karieri dosegel 2.973 trojk, Curry pa eno manj. Na zadnji tekmi, ko je Golden State s 102:100 ugnal Indiano, je za tri točke vrgel kar 15-krat. Petkrat je bil uspešen. Treba pa je dodati, da je Allen za zdajšnji rekord potreboval kar 1.300 tekem, Curry pa mu diha za ovratnik po 788 nastopih! Tretji na večni lestvici je legendarni branilec Indiane Reggie Miller (2.560).

Zaradi izbruha okužb z novim koronavirusom sta v taboru Chicago Bulls prestavljeni dve tekmi bikov. V noči na sredo se ne bodo pomerili z Detroitom, v noči na petek pa s Torontom. V samoizolaciji je kar 10 košarkarjev. Težave imajo tudi pri Brooklyn Nets, kjer mora prisilno počivati pet igralcev. Med njimi sta tudi ''prvokategornika'' LaMarcus Aldridge in DeAndre Bembry. Pri Brooklynu, trenutno najuspešnejši ekipi vzhodne konference, bodo v tem večeru nastopili soigralci Gorana Dragića, košarkarji Toronto Raptors.

Liga NBA, 14. december: 01.30 Brooklyn Nets - Toronto Raptors

01.30 New York Knicks - Golden State Warriors

04.00 Portland Trail Blazers - Phoenix Suns Chicago Bulls - Detroit Pistons / prestavljeno

