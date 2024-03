Dončić ostal brez obračuna s superzvezdnikom

Luka Dončić je pred zadnjo tekmo Dallasa prejel priznanje za najboljšega igralca 20. tedna zahodne konference v ligi NBA, ki si ga je prislužil z norimi predstavami v zadnjem času. Slovenec je na zadnjih sedmih tekmah vselej dosegel trojni dvojček, ob tem je na šestih vpisal še več kot 30 točk. To je torej sedem zaporednih trojnih dvojčkov z 20 točkami za Dončića, s čimer se je izenačil z Oscarjem Robertsonom (1961) in Michaelom Jordanom (1989) za največ zaporednih trojnih dvojčkov z 20 točkami v zgodovini lige NBA. To sezono 25-letni Slovenec v povprečju dosega 34,6 točke, 9,1 skoka in 9,9 asistence na tekmo. Dončić je s šestimi zadetimi trojkami proti Bullsom prehitel tudi Jasona Terryja in se prebil na drugo mesto večne lestvice po številu zadetih trojk v zgodovini Mavsov. Slovenski velemojster je zdaj s skupno 1141 trojkami prehitel Terryja, ki jih je zadel 1140.

"Luka igra, zato da zmaguje. Njegove zmožnosti doseganja košev, podajanja in nabiranja skokov. Luka se igra. Čeprav mu na zadnji tekmi ni uspelo doseči 30 točk, a je v prvi vrsti pomembno to, da ga ne postavljamo v položaje, ko bi lahko tvegali poškodbo," je po zadnji zmagi nad Chicagom dejal trener Dallasa Jason Kidd.

Jason Kidd ima pred obračunom z Golden State na voljo vse svoje košarkarje. Foto: Reuters

Še bolj kot osebna statistika Ljubljančana zagotovo veseli niz treh zaporednih zmag, s katerimi se Dallas podaja v obračun z Golden State Warriors. Mavs so s 37 zmagami in 28 porazi trenutno na osmem mestu zahodne konference. Dallas bo lovil zelo pomembno zmago v boju za končnico, trenerja Mavsov lahko veseli dejstvo, da bo imel na voljo vso svojo zasedbo, saj je lista poškodovanih prazna. Na drugi strani bodo Warriors nastopili brez svojega prvega zvezdnika Stephena Curryja, ki ima težave z zvinom desnega gležnja. V tej sezoni je 35-letni ostrostrelec ob najvišji minutaži s 26,9 točke prvi strelec bojevnikov. Vloga drugega najboljšega strelca pripada Klayu Thompsonu s 17,2 točke na obračun. Ekipa, ki jo vodi Steve Kerr, je na zadnjih treh tekmah zmagala le na zadnjem gostovanju pri San Antonio Spurs (112:102).

