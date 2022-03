Noro, takšnega dneva z Dragićem in Dončićem pa še ne!

Danes bodo slovenski košarkarski sladokusci, ljubitelji Gorana Dragića in Luke Dončića, prišli na svoj račun. Obeta se sanjski spored nedeljskih matinej, saj bo Dragić z Brooklynom začel newyorški derbi s kratkohlačniki že ob 18. uri po slovenskem času, ob 20.30 pa bo v Bostonu gostoval Dallas. Obeta se zvezdniški obračun zelo vročih strelcev, pomerila se bosta Jayson Tatum in Dončić.

Ponavadi se slovenski ljubitelji lige NBA, ko želijo spremljati nastope slovenskih legionarjev v najmočnejšem košarkarskem klubskem tekmovanju, prebujajo ob zvokih budilk sredi noči. Danes bo drugače. Danes se obeta izjemna priložnost, saj se bosta Goran Dragić in Luka Dončić s svojima kluboma predstavila ob zelo atraktivnem terminu. Ob 18.00 in 20.30, kar ponuja nepozabno košarkarsko nedeljo, polno užitkov.

Dragić v začetni peterki Brooklyna?

Goran Dragić v dresu Brooklyna v povprečju igra 23 minut ter dosega 7 točk, 5 asistenc in 3 skoke na tekmo. Foto: Reuters Ob 18. uri se bo začel newyorški spopad, na katerem je vloge favorita deležen gostitelj Brooklyn. Nets so na zadnji tekmi z mestnim tekmecem v dvorani Madison Square Garden zaostajali že za 28 točk, a vseeno zmagali. To je bil največji preobrat v zgodovini franšize. Čeprav so igrali brez največjih zvezdnikov, jim je uspelo, novinec Cam Thomas pa je v zadnji četrtini dosegel kar 16 od 21 točk. Takrat pri Brooklynu še ni bilo Gorana Dragića. Brooklyn je petkrat zapored premagal soseda iz mesta, ki nikoli ne spi. Je v dobri formi, nazadnje je v gosteh nadigral Philadelphio s kar 129:100.

Takrat je lahko Brooklynu pomagal tudi Kyrie Irving, ki pa danes ne sme pomagati soigralcem. Tako bi lahko več priložnosti dočakal 35-letni Ljubljančan, ki v dresu Brooklyna na tekmo v povprečju dosega 7 točk, 5 asistenc in 3 skoke. Današnji dvoboj bi lahko v dvorani Barclays Center začel v udarni peterki. Poleg zlatega kapetana slovenske reprezentance bi se lahko v njen znašli še Seth Curry, Bruce Brown, Kevin Durant in Andre Drummond. Brooklyn ne bo zaigral z najmočnejšo zasedbo, poleg Irvinga bodo manjkali še Ben Simmons, LaMarcus Aldridge in Joe Harris.

Strelski obračun Tatuma in Dončića

Jayson Tatum je prejšnji teden proti Dragićevemu Brooklynu dosegel kar 54 točk. Foto: Reuters Nedeljsko matinejo bodo spremljali tudi v Bostonu. Ob 20.30 po slovenskem času se v dvorani TD Garden obeta gostovanje Dallasa. Celtics so na lovu za šesto zaporedno zmago. Njihov najboljši igralec, 24-letni Jayson Tatum, je v odlični formi. Petkrat zapored je presegel 30 točk, kar je njegov najdaljši tovrstni niz v karieri. Na zadnjih petih tekmah dosega v povprečju 39,8 točk na tekmo. Nedavno je proti Dragićevemu Brooklynu dosegel kar 54 točk! Celtics so dobili 16 od zadnjih 18 tekem in so ena najbolj vročih ekip lige NBA.

Mavericks so na zadnjih sedmih tekmah izgubili le enkrat. Pred dnevi so doma presenetljivo visoko proti New Yorku (77:107), nato pa se vrnili k zmagam. V gosteh so na tekmi, na kateri so vodili že za +29, premagali Houston (113:100), Luka Dončić je prispeval 30 točk, kar je nekoliko več od njegovega povprečja v tej sezoni (28.1), kjer je peti strelec tekmovanja. Je tudi peti najboljši asistent tekmovanja (8.6 na tekmo), na dvoboj pa dosega še 9,3 skokov, tako da se v n nekaterih debatah, ki jih v ZDA ne manjka, ko je govora o ligi NBA, omenja kot kandidat za dobitnika priznanja najbolj koristnega igralca rednega dela sezone (MVP).

23-letni Ljubljančan je na zadnjih štirih tekmah proti Bostonu vedno presegel mejo 30 točk. Foto: Reuters

Ko sta se Dallas in Boston pomerila nazadnje, je bil Dončić junak srečanja, saj je ob zvoku sirene zadel trojko za zmago s 107:104. Dosegel je 33 točk. Statistiki sporočajo, da je Luka na zadnjih štirih tekmah proti Bostonu vselej dosegel vsaj 30 točk, 5 skokov in 5 asistenc.

''Želimo premagati Boston. Vemo, da bo to zahtevna tekma. Tatum je izjemen igralec, ki ga bo težko pokrivati. Moramo igrati trdo, to je ključ do zmage. Moramo igrati trdo in ga skušati ustaviti, ali pa vsaj prisiliti k težjim metom,'' je Dončić pred srečanjem spregovoril o Tatumu. Pri Dallasu bi se lahko vrnila v ekipo Jalen Brunson (mečna mišica) in Dorian-Finney Smith (roka), ki sta zaradi zdravstvenih težav manjkala na zadnjem gostovanju v Houstnu.

Upokojili bodo "petico" Garnetta Pred dvobojem bo na sporedu slovesnost, saj bodo upokojili številko legendarnega ameriškega košarkarja Kevina Garnetta, ki jo je nosil pri Bostonu. Krilni center je med letoma 2007 in 2013 nosil dres s številko 5 ter leta 2008 pomagal Keltom do naslova prvaka.

Liga NBA, 13. marec: 18.00 Brooklyn Nets (Goran Dragić) – New York Knicks

20.00 Detroit Pistons – Los Angeles Clippers

20.30 Boston Celtics – Dallas Mavericks (Luka Dončić)

23.00 Orlando Magic – Philadelphia 76ers

00.00 Atlanta Hawks – Indiana Pacers

00.00 New Orleans Pelicans – Houston Rockets

00.00 Oklahoma City Thunder – Memphis Grizzlies

02.00 Phoenix Suns – Los Angeles Lakers

Lestvica: