Jasno in glasno opozorilo iz Dallasa

V noči na torek četrta tekma v seriji drugega kroga končnice lige NBA čaka Dallas Mavericks na čelu z Luko Dončićem. Mavericks se bodo ob 3.30 po slovenskem času v American Airlines centru pomerili z Oklahomo City Thunder, proti kateri Mavsi vodijo z 2:1 v seriji. Nastop Dončića je, tako kot praktično skozi celotno končnico, zaradi težav s kolenom in gležnjem pod vprašajem, a bo slovenski as zagotovo vnovič stopil na parket. "Ničesar še nismo dosegli," je pred četrtim srečanjem opozoril Dončić

"Luka je tak tip igralca, da bo zadeval težke mete, s tem smo sprijaznjeni, a moramo tudi narediti vse, da mu to čim bolj otežimo," je po zadnji tekmi z Dallasom razlagal Luguentz Dort, ki je v obrambnih nalogah zadolžen prav za kritje Slovenca, ki je po že tako naporni sezoni ob zares agresivni obrambi Oklahome vidno utrujen in načet. Ob dolgotrajnih težavah s kolenom ima težave tudi z levim gležnjem, zato je tako kot praktično skozi celotno končnico njegov nastop proti Oklahomi pod vprašajem, a je znova skoraj zanesljivo za pričakovati, da bo stisnil zobe in pomagal svoji ekipi na četrti tekmi drugega kroga končnice.

"Nekdo mora biti tisti, ki Luko dvigne in mu pomaga. In to ni samo Kyrie, so tudi drugi fantje, Hardaway se v zadnjem času dviguje, prav tako Josh Green, to je bistvo in lepota tega ekipnega športa. Gre za ekipo, ki dela kot eno, ki verjame in zna dvigniti nekoga, ko ta potrebuje. Tudi če je Luka v bolečinah, bo naredil vse, da nas postavi v položaj za zmago," je bil jasen strateg Dallasa Jason Kidd.

"Gre za ekipo, ki dela kot eno," je o Dallasu dejal Kidd. Foto: Guliverimage

Statistika na strani Dallasa

Statistika je po zadnji težko prigarani zmagi Dallasa, ki vodi z 2:1 v seriji, na strani Mavsov, saj je v zgodovini lige NBA ekipa, ki je v serijah končnice vodila z 2:1, na koncu napredovala v 74 odstotkih vseh obračunov. Dallas si lahko tako v noči na torek pred domačimi navijači že pribori prvo zaključno žogo za napredovanje v konferenčni finale, kjer je Dončić do zdaj nastopil enkrat. A v taboru Dallasa nikakor ne gledajo tako daleč, osredotočeni so zgolj in samo na četrto srečanje, v katerem bodo lovili tretjo zaporedno zmago.

"Ničesar še nismo dosegli, ostati moramo lačni," je pred četrto tekmo poudaril Dončić. V taboru Mavericksov so pripravljeni na nov fizičen boj, ob tem pa se zavedajo, da morajo s pravo mero agresivnosti v obrambi odgovoriti tudi sami. "Mislim, da od marca uživamo v fizični igri," je še dodal trener Mavericksov. "Oklahoma City je res dobra ekipa, ves čas igrajo res fizično, a smo pripravljeni. Mogoče v preteklosti nismo bili, a to je druga ekipa. Ta ekipa je zgrajena tako, da je fizična, a če se bomo morali vrteti in biti prefinjeni, potem zmoremo tudi to. Vemo, kako pomembna je ta tekma za nas," je opozoril samozavestni Kidd.

Washington (za zdaj) as iz rokava

Ob pričakovano izjemno agresivni igri in podvajanju nad Dončićem in tudi Kyriejem Irvingom je v končnici sploh v seriji z Oklahomo velikanski kos k uspehih prispeval P. J. Washington, ki je pred četrtim srečanjem z OKC spregovoril tudi o Dončiću. "Luka je res odličen košarkar, ki se nikoli ne preda. Vsako noč zapored dela stvari, ki so res posebne, tekmeci mu skušajo zlesti pod kožo, so res agresivni, a on igra svojo igro. Dokazuje, da je superzvezdnik, saj so to stvari, ki jih počnejo le košarkarji njegovega kova," je povedal Washington, ki ob asistencah Dončića s črte za tri v seriji proti Oklahoma Cityju meče s 7,14-odstotno natančnostjo.

P. J. Washington je na zadnjih tekmah prispeval izjemno pomembne deleže k zmagam Dallasa. Na zadnjih dveh tekmah je skupno dosegel 56 točk, od tega 12 trojk iz 23 poskusov. Foto: Reuters

"Mislim, da bo tisti, ki bo boljši v skoku, na koncu dobil to serijo. Moramo ostati agresivni, vemo, da imamo prednost v naši velikosti in moči, a na koncu bo odločila večja želja in ekipa z večjo željo moramo biti mi," je še poudaril Washington, ki je na zadnjih dveh obračunih skupno dosegel 56 točk, od tega 12 trojk iz 23 poskusov.

Oklahoma City je na drugi strani po odličnem začetku končnice in petih zaporednih zmagah zdaj dvakrat zapored izgubila. "Mislim, da smo lahko veliko boljši na obeh straneh igrišča, tako na žogi kot v naši komunikaciji. Skušamo narediti pravo stvar, a moramo biti boljši pri naši izvedbi in fokusu, to sta res dve zadevi, v katerih moramo storiti korak naprej," je prepričan Shai Gilgeous-Alexander, ki je na tretji tekmi dosegel 31 točk in deset skokov.

Po tej tekmi se bo serija nato znova preselila v Paycom center, kjer bo v noči na četrtek (3.30) na sporedu peto srečanje v seriji.

