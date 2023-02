Dončić in Dallas v velikem pričakovanju

Košarkarji Dallas Mavericks se po petih zaporednih gostovanjih, na katerih so bili uspešni trikrat, vračajo v American Airlines Areno, kjer jih čaka obračun z Minnesoto. Na zadnji tekmi Dallasa se je ob porazu s Sacramentom po podaljšku po štirih tekmah odsotnosti zaradi poškodbe v zasedbo Mavericks vrnil Luka Dončić. Ta bo v noči na torek tako drugič združil moči z novo okrepitvijo Dallasa Kyriejem Irvingom, ki ga čaka prva tekma v Dallasu, odkar se je pridružil zasedbi Jasona Kidda. Irving se je sicer izjemno hitro prilagodil igri Dallasa. "To je odraz tega, kako nadarjen je. Stvari, ki jih počne, so videti res preprosto. Res je profesionalec in zna se spopasti z vsakim izzivom. Res se opazi, kako miren je v svoji igri, natanko ve, kaj počne, tudi ko nima žoge," je svojega novega varovanca pohvalil Kidd.

Zadnja tekma, ki jo je Dallas izgubil, je bila šele prva, na kateri sta skupaj zaigrala Dončić in Irving. "To je bila šele najina prva skupna tekma, a že na tej prvi sem se res zabaval v igri skupaj z njim. Res je izvrsten košarkar in vem, da bo super igrati z njim," je svojega novega soigralca po prvi skupni tekmi pohvalil Dončić.

Kyrie Irving bo prvič zaigral v svoji novi domači dvorani. Foto: Reuters

V nasprotno smer pa je pohvale poslal tudi Irving. "Hvaležen sem, da sva prvič zaigrala skupaj, hkrati pa je bil res poseben občutek na obeh straneh igrišča, da sva se učila drug od drugega in da skupaj dobiva nekaj samozavesti. Res sem se zabaval v igri z njim in veselim se tudi nadaljevanja," je dejal.

Pri Mavericks bodo na obračunu z Minnesoto pogrešali Maxija Kleberja, ta naj bi se kmalu vrnil na parket, in Davisa Bertansa. Negotov je nastop Tima Hardawaya Jr., ki se ji je na sobotni tekmi poškodoval zadnjo ložo. Pri gostih bo manjkal Karl-Anthony Towns, ki je odsoten že od 28. novembra, pod vprašajem pa sta tudi nastopa Rudyja Goberta in Kyla Andersona.

To bo hkrati tudi predzadnja tekma Dallasa pred premorom zaradi tekme All-Star. Medtem ko bosta iz zasedbe Dallasa ob koncu tedna zvezd prisotna Dončić in Irving, pa bo iz zasedbe Sacramenta tam Anthony Edwards, ki v tej sezoni v povprečju dosega 24,6 točke in 5,9 skoka na tekmo.

