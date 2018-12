Dončić in Telički pri Soncih Kokoškova. Se res vrača Nowitzki?

V ligi NBA je na sporedu soočenje dveh akterjev slovenske košarkarske pravljice z Eura 2017. Zvezdnik moštva Dallas Mavericks Luka Dončić namreč gostuje pri Phoenix Suns, ki ga vodi zlati selektor Igor Kokoškov. Teličkom gre na krilih slovenskega bisera v zadnjem času odlično, povsem druga pesem je v Arizoni, saj so Suns trdno prikovani na dno lige, v tej sezoni imajo na računu le štiri zmage in kar 24 porazov.

Po informacijah iz ZDA naj bi se na igrišče vrnil nemški veteran pri Dallasu Dirk Nowitzki.

Dallas je pri 15 zmagah in 11 porazih, dobil pa je zadnje tri tekme v ligi. Luka Dončić niza izjemne predstave, kar 13-krat je v svoji krstni sezoni v najmočnejši ligi na svetu dosegel 20 točk ali več, dvakrat je navdušil z dvojnim dvojčkom, nazadnje sinoči, ko so Mavericks s 114:107 porazili Atlanto.

Kokoškovu v Phoenixu nikakor ne steče, Suns so v črni seriji kar desetih porazov, skupaj jih imajo v sezoni že 24 in so odločno najslabše moštvo lige. Sta se pa ekipi v tej sezoni že pomerili, 18. oktobra letos so bili v Phoenixu s 121:100 boljši gostitelji. Lahko podvig ponovijo?

V noči na petek so na sporedu še tri tekme, James Harden in Houston Rockets moči merijo z LeBronom Jamesom in LA Lakers, San Antonio Spurs gostijo LA Clippers, Orlando Magic pa Chicago Bulls.

