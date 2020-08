Zadnje Dončićevo dejanje, nato se odprejo nova vrata

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dallas Mavericks z Luko Dončićem na čelu ima pred zaključkom rednega dela lige NBA le še eno tekmo. Ob 22. uri bodo nasproti stali košarkarji Phoenix Suns. Za Dončića in druščino ta tekma nima tekmovalnega pomena.

Liga NBA, 11. avgust

Že nekaj časa je jasno, da bodo Dallas Mavericks redni del končali na sedmem mestu in da se bodo v prvem krogu končnice pomerili proti neugodnim LA Clippers.

Zadnji trening bo predstavljala tekma proti Phoenix Suns, ki pa še vedno iščejo pot do izločilnih bojev. V mehurčku v Orlandu igrajo izvrstno. Dobili so vseh sedem dozdajšnjih obračunov, z zmago proti Luki Dončiću in druščini pa bi lahko še računali, da bi si sezono podaljšali.

A niso odvisni le od sebe. Za ta podvig mora zadnjo tekmo izgubiti bodisi Portland bodisi Memphis in Phoenix bi končal na devetem mestu, kar bi pomenilo, da bi moral v dodatnih dveh tekmah izločiti osmo ekipo. V prvem krogu končnice bi jih nato čakali favorizirani LA Lakers.

Phoenix je lahko še osmi, če bi tako Portland in Memphis izgubila, vseeno pa bi moral odigrati dodatne kvalifikacije.

Liga NBA, 12. avgust LA Lakers – Sacramento Kings Memphis Grizzlies – Milwaukee Bucks Phoenix Suns – Dallas Mavericks Utah Jazz – San Antonio Spurs Brookyln Nets – Portland Trailblazers Orlando Magic – New Orleans Hornets

Lestvica: