Liga NBA objavila težko pričakovano lestvico. Od Dončića boljša le dva.

Pestro nedeljsko dogajanje v ligi NBA se bo začelo z matinejo v New Yorku, kjer bo že ob 18. uri pri kratkohlačnikih gostoval Charlotte. V noči na ponedeljek bo odigranih 11 tekem, na delu bo tudi Dallas, ki bo ob 1. uri po slovenskem času gostoval v New Orleansu. Luka Dončić je trenutno najboljši strelec lige NBA, blesti tudi v drugih statističnih prvinah, zato ne preseneča zelo visoka uvrstitev na uvodni lestvici kandidatov za priznanje igralca MVP.

Liga NBA je objavila težko pričakovano prvo lestvico kandidatov za osvojitev prestižnega priznanja MVP. Na prvem mestu je Nikola Jokić, drugi je Joel Embiid, Luka Dončić pa zaseda tretje mesto, kar je bistveno višje od zadnje uvrstitve na omenjeni lestvici. Ko je Ljubljančan končal sezono 2022/23, v kateri je resda izstopal kot strelec, a se z Dallasom sploh ni uvrstil v končnico, je na lestvici Kia MVP Ladder zasedal osmo mesto. Takrat je prvič priznanje za najboljšega osvojil Embiid.

Jokić, ki je pred tem dvakrat zapored osvojil priznanje najkoristnejšega igralca rednega dela, se je moral zadovoljiti z drugim mestom, še lepšo nagrado pa prejel malce pozneje, ko je z Denverjem prvič v zgodovini franšize šel do konca in postal prvak lige NBA. To Embiidu in Dončiću, ki bi bila lahko v tej sezoni njegova največja tekmeca v boju za priznanje MVP, še ni uspelo.

Nikola Jokić vodi na lestvici Kia MVP Ladder. Foto: Reuters

Dončić je prvi strelec lige NBA, njegovo povprečje na tekmo znaša 32,9 točke na tekmo, drugi je Embiid (31,9), tretji Kevin Durant (30,2), vsaj 30 točk na tekmo pa je prispeval še Stephen Curry (30,0). Dončić je sicer tudi četrti najboljši podajalec in 21. najboljši skakalec tekmovanja.

Dončić šele tretjič proti Zionu

Zion Williamson bo šele tretjič v ligi NBA zaigral proti Luki Dončiću. Foto: Reuters Dallasu gre v tej sezoni imenitno. Z razmerjem sedmih zmag in dveh porazov so drugi najboljši klub zahodne konference. V New Orleansu, s katerim se bodo pomerili kar dvakrat v treh dneh, začenjajo turnejo štirih zaporednih gostovanj. Na zadnji tekmi so doma blesteli proti LA Clippers, dosegli kar 144 točk, od tega kar 44 prvi strelec Dončić. Nepozabno predstavo so ponudili zlasti v drugi četrtini, ki so jo dobili s 47:18 in povsem nadigrali zvezdniško zasedbo iz mesta angelov. V napadu je izstopal tudi Kyrie Irving (27), navijači Dallasa pa upajo, da bo zvezdniški dvojec razpoložen tudi v noči na ponedeljek v dvorani Smoothie King Center.

Pelikani so izgubili na zadnjih treh tekmah. Prvi zvezdnik Zion Williamson na tekmo dosega 22,1 točke, kar je najslabše povprečje, odkar nastopa v ligi NBA. Njegovo skupno povprečje sicer znaša 25,6. Williamson je imel ogromne težave s poškodbami, zaradi katerih je izpustil nemalo srečanj. Z Dončićem se je v štirih sezonah pomeril šele dvakrat in obakrat izgubil. Dončića je na tistih tekmah krasila kraljevska statistika (38 točk, 11 asistenc in 12,5 skoka).

Tako je Luka Dončić novinca O-Maxa Prosperja, ki je na zadnji tekmi dosegel prve točke v ligi NBA, obdaril z žogo:

Slovenski as bo v New Orleansu pogrešal Maxija Kleberja, ki zaradi poškodbe prsta na nogi ne bo mogel pomagati soigralcem. Pri gostiteljih so na seznamu poškodovanih kar trije igralci. Manjkali bodo Jose Alvarado, CJ McCollum in Trey Murphy III, vprašljiv pa je nastop Herberta Jonesa, tako da se Pelicans, ki so v tej sezoni na devetih tekmah zmagali štirikrat, pred srečanjem z razigrano Kiddovo četo soočajo z določenimi težavami.

