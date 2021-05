Nov podvig Dončića? Nazadnje jim je nasul 46 točk!

V noči na četrtek bo v ligi NBA dejavnih 12 klubov, med njimi tudi eden, pri katerem se dokazuje slovenski legionar. Nastop v končnici si je že zagotovilo osem klubov. To so Philadelphia, Brooklyn, Milwaukee, Miami (vsi na vzhodu), Utah, Phoenix, LA Clippers in Denver (vsi na zahodu). Tako sta Goran Dragić (Miami) in Vlatko Čančar (Denver) že izpolnila prvi cilj.

Goran Dragić si je z Miamijem zagotovil nastop v končnici, kjer je lani šel skoraj do konca in v finalu izgubil proti LA Lakers. Foto: Getty Images

Na dobri poti, da v zahodni konferenci osvoji peto oziroma šesto mesto, ki vodi neposredno v končnico, je tudi tretji "slovenski" klub v ligi NBA. Dallas Luke Dončića je trenutno šesti, ima enako razmerje zmag in porazov kot petouvrščeni Portland, ki je boljši v medsebojnih obračunih, takoj za njima pa so branilci naslova Los Angeles Lakers.

Do konca rednega dela – vsak bo odigral še tri tekme – bo tako še zelo pestro. Vsi trije omenjeni klubi bodo na delu že v noči na četrtek. Na papirju čaka najlažje delo Jezernike, saj prihaja v dvorano Staples v tej sezoni skromni Houston, Dallas bo v domači dvorani favorit proti zaradi poškodb zdesetkanemu New Orleansu, Portland pa čaka zelo zahteven izpit, saj se odpravlja k najboljši ekipi rednega dela, vodilnemu Utahu.

Porzingis se vrača, Pelikani brez številnih zvezdnikov

Dallas se želi izogniti "play-inu" (ekipe od sedmega do desetega mesta v obeh konferencah bodo pred začetkom končnice poskrbele za dodatne kvalifikacije), zato je še toliko težje sprejel včerajšnji poraz v Memphisu (104:133), na katerem se je v manj prepričljivi luči predstavil Dončić. Ljubljančan je odigral eno najslabših predstav v sezoni. Ob skromnem metu iz igre (4/16), petih skokih, asistencah in izgubljenih žogah je končal dvoboj ob 12 točkah. Dillon Brooks mu je v obrambi povzročal velike težave, hkrati pa ga je bolelo v hrbtu, kar je bila posledica padca ob požrtvovalnem skoku ob koncu prvega polčasa, ko je želel rešiti žogo.

Kako je Luka Dončić proti New Orelans dosegel rekord kariere v ligi NBA:

Slovenski as se želi danes oddolžiti za slabšo predstavo in proti New Orleansu pomagati ekipi do zmage, ki bi Dallasu pomagala v boju za končnico. Na drugi strani bo New Orleans, tekmec, na katerega ga vežejo prijetni spomini, saj mu je 12. februarja ob zmagi Dallasa (143:130) nasul rekordnih 46 točk.

Na drugi medsebojni letošnji tekmi, ki se je igrala konec marca, ga ni bilo. Pelikani so to izkoristili in zmagali. Takrat ni bilo tudi Latvijca Kristapsa Porzingisa, ki bi se lahko v tem večeru po daljši odsotnosti (manjkal je na sedmih zadnjih tekmah Dallasa) vrnil na parket. Ne bo JJ Redicka, ki si je spet poškodoval peto. Zelo bodo oslabljeni gostje iz New Orleansa, saj na parketu ne bo mladega zvezdnika Ziona Williamsona (poškodba prsta), niti Josha Harta. Ker sta vprašljiva tudi nastopa Brandona Ingrama in Stevena Adamsa, bi lahko to za Pelikane, ki so teoretično še v igri za "play-in", predstavljalo ogromno oviro.

Lestvica: