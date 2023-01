Čeprav je LeBron James star že 38 let, še vedno v povprečju na tekmo dosega 29,1 točke. Foto: Reuters V noči na petek se obeta nova poslastica v ligi NBA. Luka Dončić in LeBron James se zelo spoštujeta. Kralj James, ki v ligi NBA navdušuje že dve desetletji, je velik vzornik najboljšega slovenskega košarkarja. LeBron v tej sezoni napada enega najbolj veličastnih rekordov tekmovanja, saj lahko postane najboljši strelec vseh časov.

Legendarni Kareem Abdul Jabbar, ki je pred leti navduševal tudi v dresu Jezernikov, je že 39 let najboljši strelec lige NBA. V bogati karieri je dosegel kar 38.387 točk. Dolgo časa ni bilo ne duha ne sluha o pravem kandidatu, ki bi lahko ponovil ta dosežek, nato pa je začel v ligi NBA blesteti James. Igra tako dobro, da spada med najboljše tudi pri 38 letih, njegove fizične sposobnosti so še vedno na izjemni ravni, kar dokazuje tudi povprečje doseženih točk v tej sezoni. Na tekmo daje kar 29 točk.

Če bi jih v noči na petek nasul Dallasu vsaj 35, bi poskrbel za zgodovinski mejnik, saj bi postal šele drugi košarkar v zgodovini najmočnejše košarkarske lige na svetu, ki bi se vpisal v ''klub 38 tisoč'. Nato pa bi ga od rekorda Jabbarja delilo še manj kot 400 točk, tako da bi lahko liga NBA že kmalu pozdravila novega rekorderja. James je zadnjo tekmo Jezernikov zaradi bolečin v gležnju izpustil, njegovi soigralci pa so izgubili proti Denverju in prekinili niz petih zaporednih zmag, s katerimi so se Lakers približali mestom, ki peljejo v končnico.

Očaran nad zmožnostmi LeBrona: To je nekaj neverjetnega

Luka Dončić vedno rad nastopa proti enemu izmed največjih vzornikov. Američanom je dal vedeti, da ne misli nastopati v ligi NBA tako dolgo kot James. Foto: Reuters Luko Dončića, ki je začel nastopati v ligi NBA še kot najstnik, so nedavno na drugi strani velike luže povprašali o tem, ali bi lahko nekdo v prihodnosti ponovil številke njegovega vzornika Jamesa.

''Vedno obstaja možnost, a je to zelo težko doseči. Potrebovali bi košarkarja, ki bi vzdrževal in ohranil vrhunsko fizično pripravljenost vsaj 20 let. Prav neverjetno je videti, kako to uspeva LeBronu. To je že njegova 20. sezona. Kaj vse počne … Skoraj vsak večer lahko prispeva 30 ali 40 točk, to je nekaj neverjetnega,'' je Dončić očaran nad stalnostjo vrhunskih predstav prvega asa Los Angeles Lakers, ki jih prikazuje v zadnjih 20 letih in ne popušča v pripravljenosti.

Ko so ga ameriški novinarji povprašali, ali bi se lahko v dirko za rekord spustil tudi on, so prejeli iskren odgovor: ''Jaz? Niti slučajno, saj ne bom igral v ligi NBA tako dolgo,'' je dal mladi Ljubljančan, ki je za zdaj v ligi NBA dosegel 8.263 točk, kar ga na večni lestvici strelcev uvršča na 512. mesto (to je šele njegova peta sezona), vedeti, kako ne namerava igrati v ligi NBA tako dolgo kot denimo James ali pa nekdanji as Dallasa Dirk Nowitzki, ki je dres Mavericks neprekinjeno nosil rekordnih 21 sezon, ob koncu kariere pa sodeloval tudi z Dončićem in mu predal štafetno palico paradnega konja franšize.

Nazadnje sta se Dončić in James pomerila na božični večer. Igralo se je v Dallasu, po prvem polčasu pa je bolje kazalo gostom. Nato pa so Mavericks ''ponoreli'' v tretji četrtini, v njej dosegli kar 51 točk in na koncu brez večjih težav premagali Jezernike. Foto: Reuters

Luka Dončić je na zadnji tekmi v ligi NBA, v mestu angelov je gostoval pri LA Clippers, dosegel kar 43 točk, od tega 31 v drugem polčasu! Dallas je vseeno ostal praznih rok in izgubil s 101:113, Dončić pa je znova pogrešal konkretnejšo pomoč soigralcev. Trener Jason Kidd v teh dneh računa na osiromašeno klop, rezervisti dosegajo bore malo točk. To se ob odsotnosti treh poškodovanih igralcev (Dorian Finney-Smith, Maxi Kleber in Josh Green) pozna še toliko bolj, da pa so težave Dallasa še večje, je poskrbela poškodba kolka Dwighta Powlla, ki je vprašljiv za nastop v dvorani Crypto.com.

Z najmočnejšo zasedbo ne bodo nastopili tudi LA Lakers. Znova bo manjkal drugi zvezdnik ekipe Anthony Davis (poškodba desnega stopala), odsotna bosta tudi Austin Reaves in Lonnie Walker lV, nastop Patricka Beverleyja pa je pod vprašajem.

Dallas bo naslednjič na delu v noči na nedeljo v Portlandu, Goran Dragić bo s Chicagom v noči na soboto gostil Oklahoma City Thunder, Vlatko Čančar pa se bo z Denverjem prav tako v noči na soboto mudil v Los Angelesu, kjer se bo pomeril proti Clippersom.

