Liga NBA se je znova poklonila čarovniku Dončiću

Foto: Reuters Nov teden, nova priznanja. Luka Dončić ima opravka z nepozabnimi tedni, v katerih piše zgodovino. ''To je moja najboljša sezona, zagotovo. A še vedno je ogromno stvari, ki jih lahko izboljšam,'' je po zadnji zmagi nad Detroitom, na kateri je že šestič zapored dosegel trojni dvojček z najmanj 30 doseženimi točkami in postavil absolutni rekord lige NBA, kar velja tudi v primeru petega zaporednega trojnega dvojčka z najmanj 35 doseženimi točkami, izpostavil Dončić.

V zadnjih tednih je njegova statistika čarobna. Prevladuje v statističnih prvinah, je prvi strelec lige NBA, najbolj od vsega pa si želi, da bi se izboljšali še rezultati Dallasa. Dve zaporedni zmagi, padla sta Miami in Detroit, sta napovedala boljše čase teličkov. V noči na torek želi nadaljevati niz in premagati še Chicago. V dvoboj vstopa s priznanjem za najboljšega igralca 20. tedna rednega dela sezone zahodne konference, zanimivo pa je, da se bo v noči na torek pomeril prav proti igralcu tedna vzhoda, zvezdniku Chicaga DeMarju DeRozanu. Obeta se torej obračun najbolj vročih posameznikov v ligi NBA!

NBA Players of the Week for Week 20.



West: Luka Doncic (@dallasmavs)

East: DeMar DeRozan (@chicagobulls) pic.twitter.com/8Cxyb7OHGT — NBA (@NBA) March 11, 2024

Dallas Mavericks imajo 36 zmag in 28 porazov, na zadnjih desetih tekmah pa so bili samo 50-odstotno uspešni. Vsaj tako imenovani play in (kvalifikacije za končnico ekip, ki so med sedmim in desetim mestom) bi moral biti njihov, saj imajo trenutno pred 11. Houston Rockets sedem zmag prednosti. Do konca redna dela je še 18 tekem. Seveda pa je za Dallas dosegljiv tudi neposrednem preboj v končnico, saj za šestim mestom zaostajajo samo zmago, za petim pa tri. Je pa konkurenca res izenačena, saj imajo po 36 zmag tudi Sacramento Kings in Los Angeles Lakers, tri manj pa Golden State Warriors. Lakers in Warriors pa so v zadnjem času uspešnejši od Mavericksov.

DeMar DeRozan Foto: Reuters V podobnem položaju so na lestvici vzhodne konference Chicago Bulls, ki so deveti, pet zmag pred 11. Brooklyn Nets in pet zmag za šestimi Philadelphia 76ers. Takšne tekme, ko mora zmagati tudi nasprotnik, so za Dallas najtežje. Obenem se tekma še igra v Chicagu. Med sabo sta ekipi to sezono igrali na samem začetku, 2. novembra, ko so Mavericks zmagali s 114:105. A takrat je za Chicago še igral Zach LaVine, ki je s poškodbo gležnja medtem sezono že končal. Dallas bo v Chicagu zaigral v najmočnejši postavi, saj se v ekipo vrača mladi center Dereck Lively II, ki je zaradi osebnih razlogov izpustil zadnje srečanje v Detroitu.

Liga NBA, 11. marec:

Lestvica: