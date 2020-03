Obeta se slovenski večer v NBA: Dončić priti Čančarju, na delu tudi Dragić

V košarkarski ligi NBA utegne biti večer (četrtkovo jutro po slovenskem času) obarvan slovensko. Gorana Dragića in njegov Miami Heat čaka domač spopad s Charlotte Hornets, na sporedu pa je tudi obračun Dallas Mavericks in Denver Nuggets, na katerem bi se lahko soočila Luka Dončić in Vlatko Čančar. A prav ta slovenski dvoboj je pod vprašajem.

Luka Dončić se v zadnjih dneh spopada s poškodbo desnega zapestja, obenem pa še ni povsem odpravil posledic poškodbe palca leve roke. Če je včeraj na tekmi s San Antoniem še stisnil zobe in teksaškim sosedom nasul kar 38 točk, je njegov tokratni nastop pod velikim vprašajem. Če bo Ljubljančan zaigral, bo znano tik pred začetkom tekme, tam nekje okoli ene zjutraj po slovenskem času. Tudi če bo Dončić v kadru trenerja Ricka Carlisla, pa je zelo verjetno, da Vlatko Čančar v dresu Denverja spet ne bo dobil priložnosti za igro.

Kakorkoli že, obračun Dallasa in Denverja je eden od dveh derbijev večera, pomerili se bosta namreč sedma in tretja ekipa zahodne konference. Mavericks bodo poskušali na domačem parketu storiti vse, da dva zaporedna poraza ne prerasteta v črno serijo, Nuggets pa že ogrožajo drugo moštvo zahoda LA Clippers, ki ima eno zmago prednosti pred moštvom iz Kolorada. Moštvi imata tudi neporavnane račune, v tej sezoni sta se pomerili dvakrat, izid v zmagah pa je 1:1.

Obe tekmi sta bili do sedaj izjemno napeti in tesni, 30. oktobra lani so v Denverju s 109:106 zmagali Mavericks (Dončić je dosegel le 12 točk), 9. januarja letos pa so v Dallasu s 107:106 slavili Nuggets (Dončić je bil s 27 točkami, devetimi skoki in desetimi asistencami prvi mož Dallasa).

Miami Heat in Goran Dragić pa pričakujejo Charlotte Hornets. Gre za spopad četrte in desete ekipe vzhodne konference, nastop nekdanjega kapetana slovenske reprezentance pa ni vprašljiv.

Liga NBA, 11. marec: Dallas Mavericks - Denver Nuggets Philadelphia 76ers - Detroit Pistons Atlanta Hawks - New York Knicks Miami Heat - Charlotte Hornets Oklahoma City Thunder - Utah Jazz Sacramento Kings - New Orleans Pelicans

Lestvica:

