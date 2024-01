Temni oblaki nad Dallasom

Luka Dončić bo še petič v tej sezoni svoje soigralce spremljal in spodbujal s klopi American Airlines Centra. Slovenec je v tej sezoni eno tekmo izpustil zaradi rojstva hčerke, tri je presedel zaradi težav s stegensko mišico, v zadnjem času pa mu vse več preglavic povzroča tudi poškodba desnega gležnja. Za nameček je 24-letni zvezdnik na zadnjem obračunu ob prodoru in stiku z Bismackom Biyombo nerodno pristal, nato pa je na njegovo nogo padel še Biyombo.

Luka Doncic (right ankle sprain) is listed as out against the New York Knicks.



A key distinction on the injury report is he went from recently being listed with “right ankle swelling” to now “right ankle sprain.”



He was clearly impacted by it during last night’s game. pic.twitter.com/0bITtW7xQf