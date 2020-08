Mavericks še proti Portlandu, z Dončićem ali brez

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Dallas Mavericks bodo le 27 ur po zmagi nad Utah Jazz (122:114) spet na delu. V Orlandu se bodo spopadli s Portland Trail Blazers na svoji predzadnji tekmi rednega dela lige NBA, ki po večmesečni prekinitvi zaradi pandemije koronavirusa poteka v mehurčku v Orlandu. Prvi zvezdnik teksaškega moštva, Luka Dončić, je prejšnjo tekmo izpustil, tudi pred to pa je na seznamu vprašljivih košarkarjev.

Tekma med Dallasom in Portlandom se bo začela malo pred eno zjutraj po slovenskem času, to pa bo že četrti spopad teh moštev v tej sezoni. Uvodnega, konec lanskega oktobra, so s 121:119 dobili Trail Blazers, oba januarska letos pa Mavericks.

Dončić je bil seveda izjemen na vseh treh tekmah, na prvi je zbral 29 točk in 12 asistenc, na drugi, ki jo je Dallas dobil z 120:112 kar 35 točk (pa še osem skokov in sedem asistenc), na zadnji (133:125) pa 27 točk, šest skokov in devet asistenc. Prvo ime Portlanda je izjemno Damian Lillard, sicer peti najboljši strelec lige, s povprečjem 29,3 točke na tekmo.

Zadnja tekma rednega dela tekmovanja Mavericks čaka v četrtek, 13. avgusta, ko se bodo že ob 22. uri spopadli s Phoenix Suns. Končnica, v prvem krogu katere se bodo Luka Dončić in Mavericks spoprijeli z LA Clippers, se bo začela v ponedeljek, 17. avgusta.

Liga NBA, 11. avgust: 19:00, Orlando Magic - Brooklyn Nets 20:00, San Antonio Spurs - Houston Rockets 22:30, Philadelphia 76ers - Phoenix Suns 23:00, Memphis Grizzlies - Boston Celtics 0:30, Dallas Mavericks - Portland Trail Blazers 3:00, Sacramento Kings - New Orleans Pelicans 3:00, Washington Wizards - Milwaukee Bucks

Lestvica:

Preberite še: