Luka Dončić in Mavericks so jih slišali. "Če te trener obtoži, da si mehkužec, potem …"

Dallas Mavericks so v noči na četrtek doživeli šele drugi poraz v tej sezoni lige NBA, ko jih je na domačem parketu s 127:116 premagal Toronto. Poraza ni mogla preprečiti niti nova odlična predstava slovenskega zvezdnika Luke Dončića, ki se je izkazal z 31 točkami, osmimi asistencami in sedmimi skoki, trener teksaškega moštva Jason Kidd pa je po tekmi besnel v slačilnici.

Jason Kidd je bil izjemno nezadovoljen s predstavo svojih varovancev na četrtkovi tekmi s Toronto Raptors. Razjezila ga je predvsem medla obrambna predstava Teličkov, kar je košarkarjem brez dlake na jeziku tudi povedal po tekmi v slačilnici. Da je bilo pestro, je ameriškim medijem razkril Kyrie Irving.

"Ko te glavni trener obtoži, da si mehkužec, potem to moraš vzeti osebno in kritiko razumeti kot izziv," je povedal Irving, ki je obračun s Torontom končal pri 22 točkah. Po slabi obrambni predstavi, ko je Dallas od Toronta prejel kar 72 točk izpod koša, so Mavericks na čelu z Luko Dončićem in Irvingom odločeni, da v tem elementu igre pokažejo veliko več.

Druga tekma za pokal lige NBA

To bodo tudi morali, saj že v noči na soboto po slovenskem času (2.30) v Dallas prihajajo Los Angeles Clippers. Ti so v sezono vstopili neprepričljivo, na sedmih tekmah dosegli le tri zmage in doživeli štiri poraze, tri na zadnjih treh tekmah. Za nameček bo ta tekma štela tudi za t. i. "medsezonski turnir", tekmovanje znotraj tekmovanja za pokal lige NBA.

Za Mavericks bo to druga tekma medsezonskega turnirja, prvo proti Denverju so izgubili. Igrajo v skupini B zahodne konference, v kateri so poleg Dallasa, Denverja in LA Clippers še New Orleans Pelicans in Houston Rockets. Vsaka ekipa v šestih skupinah bo v okviru medsezonskega turnirja odigrala po dve tekmi doma in dve v gosteh. Šest zmagovalcev skupin in dve najboljši drugouvrščeni moštvi se bodo uvrstili v četrtfinale. Polfinale in finale turnirja bo gostil Las Vegas 8. in 9. decembra.

Posebno darilo za prvaka lige NFL Takole pa je Dončić v četrtek osrečil še zvezdnika ameriškega nogometa Patricka Mahomesa, podajalca ekipe Kansas City Chiefs, ki je februarja letos na Superbowlu premagala Philadelphia Eagles in osvojila naslov prvaka. "Quarter-back" se je razveselil podpisanega Dončićevega dresa, prav tako ga je bila vesela tudi Mahomesova žena Brittany, lastnica ženske nogometne ekipe Kansas City Current. Patrick in Brittany Mahomes sta sicer rojena Teksašana. View this post on Instagram A post shared by Dallas Mavericks (@dallasmavs)

Pogrešali odličnega najstnika

Za težave Dallasa pod košema je bila deloma kriva tudi odsotnost obolelega centra Dereka Livelyja. "Močno smo ga pogrešali. Nikogar nismo imeli v raketi in to samo kaže, kako pomemben je za nas," je priznal Jason Kidd, pomembnost komaj 19-letnega novinca pa je izpostavil tudi Dončić: "Mislim, da je vsem že jasno, kako pomemben del naše ekipe je. To je šele njegova debitantska sezona in bo še veliko boljši, že zdaj pa ga močno pogrešamo, ko ga ni na parketu."

Lively je vprašljiv tudi za tokratni spopad z LA Clippers. Prav ta ekipa je Dallas s 4:3 v zmagah izločila v prvem krogu končnice leta 2021, v prejšnji sezoni pa sta se moštvi pomerili štirikrat. Dvakrat so zmagali Mavericks, dvakrat Clippers. Letos se v kalifornijski ekipe gnete veliko zvezdnikov, Kawhiju Leonardu, Paulu Georgu in Russellu Westbrooku se je priključil še James Harden.

