Nič od obračuna med Porzingisom in Dončićem?

Ko sta se prvič pomerila kot košarkarja Washingtona in Dallasa, se je smejalo Porzingisu, saj so Wizards nadigrali Mavericks za kar 30 točk. Foto: Guliverimage

V noči na petek bodo v ligi NBA odigrane štiri tekme. Dallas bo gostoval v Washingtonu, Luka Dončić pa bo skušal s soigralci prikazati boljšo predstavo, kot jo je v Orlandu, ko je ob skromnem metu iz igre (zadel je le 9 od 29 metov) prvič v tej sezoni dosegel manj kot 30 točk (24), Dallas pa je prekinil niz štirih zaporednih zmag. Tako je Dončić na Floridi doživel ''dvojni poraz''. Kako se bo izkazal v glavnem mestu ZDA?

Kristaps Porzingis v tej sezoni pri Washingtonu na tekmo v povprečju dosega 19 točk. Foto: Reuters

Poseben motiv bo imel Spencer Dinwiddie, nekdanji član Washingtona, ki je bil na zadnji tekmi z 29 točkami prvi strelec Dallasa. V začetku leta se je skupaj z Latvijcem Davisom Bertansom preselil v Teksas, v obratno smer pa je krenil Kristaps Porzingis. Latvijski orjak, ki pri Dallasu ni upravičil visokih pričakovanj, zaradi pogostih poškodb pa izpustil nemalo tekem, je odšel k Washingtonu.

Ko se je prvič po selitvi pomeril proti Dončiću, je povsem zasenčil nekdanje soigralce. Wizards so nadigrali Mavericks s 135:103, Dallasu pa do boljšega rezultata ni pomagalo niti 36 točk Dončića. Porzingis, ki zelo ceni Ljubljančana, jih je dal 24. ''Je kompleten igralec. Ko ga gledaš, se ti zdi, da je v košarki vse preprosto, in se čudiš, zakaj ne zmorejo tega narediti še preostali. Ravno zaradi tega je Luka nekaj posebnega,'' je v pričakovanju obračuna z Dallasom dejal latvijski orjak. Nastop Porzingisa je zaradi poškodbe mišice pod vprašajem.

Kristaps Porzingis (left groin strain) is questionable for tonight's game vs. Dallas. — Washington Wizards (@WashWizards) November 10, 2022

Prednost Dončića se topi

Stephen Curry je najbližji zasledovalec Luke Dončića na seznamu najboljših strelcev. Foto: Reuters Slovenski košarkarski virtuoz ostaja najboljši strelec tekmovanja. Njegovo povprečje je po manj prepričljivi predstavi v Orlandu padlo na 34,8 točke, kar pa je še vedno prvovrsten dosežek za uvodnih deset srečanj. Drugouvrščeni Stephen Curry (Golden State) ima povprečje 32,6 točke, naslednji Donovan Mitchell (Cleveland) 31,9, blizu sta še Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) z 31,8 in Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City) z 31,6 točke. Ljubljančan ima kot edini med petimi najboljšimi strelci v tej sezoni natančnost meta iz igre manjšo od 50 odstotkov. Po slabšem večeru v Orlandu, ko je iz igre zadel le 9 od 29 metov, je njegov odstotek padel na 49,8. Ima pa še 8,2 skoka in 8,1 asistence ter kar dve ukradeni žogi na tekmo. V tej statistični prvini je celo četrti najboljši v ligi!

Washington ni v bajni formi, izgubil je pet od zadnjih sedmih tekem, je pa nazadnje v gosteh premagal Charlotte (108:100) in nakazal, da bi se lahko stvari vendarle obrnile na bolje. Kyle Kuzma je v Charlottu dosegel 20, Kristaps Porzingis 19, Jordan Goodwin pa je s 17 točkami poskrbel za rekord kariere. Wizards niso zmagali že tri tekme zapored, proti Dallasu pa začenjajo niz šestih zaporednih domačih nastopov v dvorani Capitol One Arena.

Christian Wood bo po Orlandu izpustil še eno gostovanje Dallasa. Foto: Reuters

Ne bodo mogli računati na pomoč Bradleyja Beala (protokol glede covid-19), ki bo tako preskočil že tretjo tekmo. Nastop Taja Gibsona je zaradi poškodbe mišice vprašljiv. Pri Dallasu bo znova manjkal Christian Wood (poškodba kolena), ki so ga soigralci v Orlandu zelo pogrešali.

Mavs se po tekmi v Washingtonu vračajo domov, kjer jih nato čaka pet zaporednih domačih tekem, na katerih bodo lahko izboljšali razmerje zmag in porazov. Za začetek se bodo doma v noči na nedeljo pomerili s Portlandom.

Liga NBA, 10. november: 01.00 Washington Wizards – Dallas Mavericks (Luka Dončić)

01.30 Atlanta Hawks – Philadelphia 76ers

01.30 Miami Heat – Charlotte Hornets

02.00 New Orleans Pelicans – Portland Trail Blazers

Lestvica: